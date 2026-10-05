El Tri sub 23 deja escapar la victoria frente al Atlante

La Selección Mexicana sub 23 de Eduardo Arce empató 2-2 frente al Atlante en su segundo partido amistoso de la Fecha FIFA, dejando escapar una ventaja de dos goles durante los últimos minutos del compromiso celebrado en las instalaciones del CAR.

Días después de haber perdido por goleada ante Pachuca, la Selección Mexicana sub 23 volvió a la actividad y disputó un nuevo compromiso ante los Potros de Hierro de Miguel Herrera, poniéndose por delante en el marcador por conducto de Rogelio González (24’).

Justo antes de marcharse al descanso, México volvió a estremecer las redes del Equipo del Pueblo, por lo que Andreas Heredia mandó el esférico al fondo durante el minuto 45, convirtiendo el 2-0 y suponiendo una victoria para los comandados por Eduardo Arce.

El Tri sub 23 de la Selección Mexicana se mide ante el Atlante en el CAR. X: @Atlante

Para el complemento, el conjunto azulgrana tomó las riendas y Max García los acercó en el 64’, mientras que Jairón Charcopa puso cifras definitivas en el 73’ para un 2-2 final desde la cancha del CAR al sur de la CDMX.

La siguiente prueba para los dirigidos por Fernando Arce llegará en el mes de noviembre, cuando la Selección Mexicana sub 23 sostenga un par de compromisos más con rivales aún por confirmar, mientras que Atlante volverá a la actividad de la Liga MX en el Apertura 2026, certamen en el que deberán cerrar con fortaleza en busca de un –lejano- sitio en la Liguilla.

* La Selección Mexicana sub 23 será la encargada de representar al país durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cita para la que el Tri varonil ya cuenta con su boleto asegurado.

BFG