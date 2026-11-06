TreVeyon Henderson de Patriots es hospitalizado por problemas neurológicos

Emergencia en New England. TreVeyon Henderson, corredor titular de los Patriots, tuvo que ser hospitalizado de emergencia la mañana de este viernes debido a problemas neurológicos de los cuales no se han revelado detalles.

Por medio de sus redes sociales el corredor egresado de la universidad de Ohio St. Informó a los aficionados de los Pats que permanecerá internado por tiempo indefinido para intentar que los médicos encuentro la razón de lo que él describe como ‘síntomas inexplicables’.

A pesar de que Henderson intentó dar un mensaje para transmitir tranquilidad sobre su estado de salud, en redes sociales aficionados se han mostrado preocupados por la incertidumbre del caso.

“Recientemente, experimenté una emergencia médica inesperada e inusual que involucró una serie de síntomas neurológicos inexplicables que requirieron hospitalización durante varios días. Durante ese tiempo, me sometí a exhaustivas pruebas y evaluaciones médicas. Si bien los resultados de mis pruebas médicas integrales han resultado positivos y tranquilizadores, la causa de esto sigue siendo desconocida e inexplicable.”

Hasta el momento los New England Patriots no han emitido ningún tipo de comunicado al respecto, pero se espera que den más detalles sobre su corredor estrella en las próximas horas.

En caso de que estos problemas neurológicos sea un impedimento para que TreVeyon Henderson vuelva al emparrillado los New England Patriots podrían poner al jugador en la la lista de Lesión o Enfermedad No Relacionada con el Futbol para liberar un espacio en el roseta de 53 y firmar un nuevo jugador.

Rhamondre toma las riendas del ataque rerreste

Con esta lamentable noticia, Rhamondre Stevenson, corredor suplente de New England tomará el rol de titular en el actual equipo subcampeón de la NFL.

Pese a su rol secundario Stevenson ha entregado buenos números s Pats cuando ha sido necesitado, corriendo para 367 yardas y 2 TD por tierra, mientras que por ahí registra 212 yardas y 1 TD. Buenos números para un suplente.