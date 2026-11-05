Paliza en el Thursday Night Football: Los Jaguars aplastan 33-10 a los Ravens

Los Jacksonville Jaguars aprovecharon las dificultades de unos Baltimore Ravens golpeados por las lesiones para conseguir una contundente victoria de 33-10 en el Thursday Night Football. El resultado representó el cuarto tropiezo consecutivo de Baltimore y permitió a Jacksonville mejorar su marca a 6-2 en la temporada.

El equipo visitante marcó el ritmo desde su primera serie ofensiva. En la segunda jugada, Trevor Lawrence conectó un pase de 52 yardas con el ala cerrada novato Nate Boerkircher. La jugada abrió el camino para que Bhayshul Tuten anotara con un acarreo de una yarda.

Lawrence volvió a castigar por aire antes del descanso con un envío de 50 yardas a Parker Washington, quien convirtió la recepción en touchdown para ampliar la ventaja a 17-3. A partir de entonces, Jacksonville mantuvo el control y limitó las posibilidades de reacción de su rival.

Joe Fagnano sufrió un par de intercepciones en la noche en la que tuvo su primera titularidad en la NFL. Reuters

Joe Fagnano sufrió en su primera titularidad

La situación de Baltimore en la posición de quarterback fue determinante. Con Lamar Jackson y Tyler Huntley fuera por lesión, el novato no reclutado Joe Fagnano recibió la responsabilidad de iniciar el partido, en la primera titularidad de su carrera en la NFL.

El debut fue complicado. Fagnano apenas completó 7 de sus 11 intentos de pase para 30 yardas durante la primera mitad y terminó el encuentro con dos intercepciones. La primera llegó en el tercer cuarto, cuando Montaric Brown leyó su lanzamiento y le entregó a Jacksonville una oportunidad de mantener la presión.

Más adelante, Jourdan Lewis también interceptó al pasador de Baltimore, en una jugada que confirmó las dificultades de la ofensiva local para encontrar respuestas por aire.

Los Ravens intentaron compensar esa carencia con Derrick Henry (13,707) y varias jugadas desde la formación Wildcat. El corredor consiguió un logro individual importante al superar a Jerome Bettis (13,662) y LaDainian Tomlinson (13,684) para colocarse en el séptimo puesto de la lista histórica de yardas terrestres de la NFL. Sin embargo, su aportación no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido.Jacksonville sentenció el triunfo

Los Jaguars ampliaron su ventaja durante la segunda mitad con tres goles de campo de Cam Little y una anotación terrestre de Chris Rodriguez Jr. Así construyeron una diferencia de 33-3 antes de que Baltimore consiguiera su último touchdown.

Justice Hill protagonizó la jugada más destacada de los Ravens en el último periodo, con una escapada de 65 yardas que dejó el marcador definitivo en 33-10.

La defensiva de Jacksonville fue clave para el triunfo: limitó a Baltimore a 227 yardas totales y consiguió dos intercepciones. Con este resultado, los Jaguars fortalecen su posición en la pelea por los playoffs de la Conferencia Americana, mientras los Ravens necesitan encontrar soluciones urgentes para frenar su mala racha.