El prodigioso Gout Gout sorprende en los 100m y lanza advertencia

El prodigioso Gout Gout volvió a sorprender en una cita del atletismo. El australiano de 18 años ganó muy fácil los 100 metros en el Campeonato Juvenil de su país, con un tiempo de 10:21 (viento de +0.5 m/s).

“No tuve el mejor comienzo, pero salí por la victoria y quería dar un buen espectáculo para la gente que me estaba viendo”, declaró Gout Gout tras mantener su dominio en el nacional Sub-20 de los 100m.

Gout Gout se recuperó y tuvo un cierre frenético, que incluso le dio tiempo para saludar a los aficionados antes de cruzar la meta Reuters

Gout Gout lo reconoció, no tuvo su mejor comienzo. En los primeros 50 metros iba segundo, pero tuvo el impulso necesario para superar a sus rivales. A unos metros de la meta, se dio tiempo para saludar a los aficionados que se dieron cita.

El joven velocista superó a Zavier Peacock con 10.35 y Uwezo Lubenda, tercero, con un tiempo de 10.37. El australiano está consciente que no fue el día de bajar el crono de los 10 segundos, pero advirtió que pronto lo hará.

A Gout Gout se le vienen dos grandes duelos, uno con Noah Lyles y otro con Letsile Tebogo Reuters

“Bajar de los 10 segundos es cuestión de tiempo. Obviamente no lo hice hoy, pero seguro que pronto lo haré”, mencionó.

Hace dos años, cuando tenía 16, Gout Gout sorprendió al mundo. Corrió los 200 metros en 20.04, superando la marca de Usain Bolt de 20.13.

“Salgo a divertirme un poco y a correr lo más rápido que pueda. Cuanto más espectáculo haya, más gente vendrá a verlo. Cuanta más gente haya, más presión. Cuanta más presión, más rápido corres”, añadió.

¿QUÉ VIENE PARA EL PRODIGIOSO GOUT GOUT?

- Entrenar con el campeón olímpico Noah Lyles, por ello viajará a Estados Unidos. Se prevé que ambos se midan en una pista en una carrera de 150 metros en la reunión Ostrava Golden Spirke, del próximo 16 de junio en la República Checa.

“Significa mucho saber que puedo enfrentarme al campeón olímpico y multicampeón mundial. Definitivamente mejoraré al enfrentarme al mejor del mundo ahora mismo. Esto definitivamente me impulsará a seguir adelante”, dijo Gout Gout.

Aunado a medirse a Noah Lyles, el prodigioso del atletismo se medirá a Letsile Tebogo, campeón olímpico de los 200 metros, en la Liga de Diamante en Oslo, del próximo mes de junio.