El dilema de los 16,000 kilómetros: El factor que pone en peligro a España frente a Francia

De cara a la primera Semifinal del Mundial 2026, la Selección de España tiene claro que no renunciará a su ADN para buscar el pase a la final cuando se mida al combinado de Francia. El mediocampista Álex Baena explicó en la zona mixta previa al duelo programado en el Estadio Dallas que la prioridad táctica consistirá en asegurar la posesión del esférico y dictar el ritmo de juego para alejar el peligro de su propia área.

No habrá una estrategia que rompa con el sistema estructurado que ha pulido Luis de la Fuente desde que asumió el mando de La Roja. Con este planteamiento, donde la zona medular vuelve a ser la más relevante para el conjunto ibérico, se busca neutralizar el aparato ofensivo galo integrado por figuras mundiales como Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Bradley Barcola.

La táctica de Luis de la Fuente para detener el ataque de Francia

"Intentaremos hacer lo de todos los partidos: mantener la posesión, cometer las menos pérdidas posibles para no favorecer al rival", detalló Baena ante los medios. El esquema propuesto emula las estrategias utilizadas por el director técnico Luis de la Fuente en los enfrentamientos previos correspondientes a la Eurocopa y la UEFA Nations League.

El centrocampista admitió que las piernas y el cuerpo resienten el esfuerzo físico acumulado del torneo, pero descartó utilizar el desgaste físico como un argumento justificativo antes del pitazo inicial.El factor de los viajes:

La Selección de España destaca como la mejor defensa de la Copa del Mundo con apenas un tanto recibido. Reuters

La ventaja logística de Francia sobre España

La plantilla ibérica afrontará este emparejamiento definitivo con una carga de trayectos aéreos muy superior a la registrada por la delegación francesa durante el desarrollo de la justa deportiva:

El desgaste español: La delegación de España estableció su campamento base en la localidad de Chattanooga , situación que obligó a los futbolistas a cruzar tres husos horarios diferentes para disputar sus partidos previos.

La delegación de España estableció su campamento base en la localidad de , situación que obligó a los futbolistas a cruzar tres husos horarios diferentes para disputar sus partidos previos. La ventaja francesa: La federación de Francia mantuvo su sede de operaciones fija en Boston, lo que representó un ahorro estimado en cerca de 16,000 kilómetros de viaje en comparación con su rival.

Pedro Porro advierte motivación absoluta en la Selección Española

El defensor Pedro Porro minimizó las preocupaciones externas vinculadas con el cansancio acumulado y destacó las intensas labores del cuerpo médico para optimizar la recuperación física de los seleccionados.

"Jugar contra Francia nos da un plus de motivación; sabemos que es una de las mejores selecciones y vamos a estar preparados", declaró el zaguero en Dallas. El compromiso oficial entre ambos combinados europeos se celebrará este martes 14 de julio para definir al primer gran finalista del certamen internacional de la FIFA.