Se esfuma el recuerdo del América tricampeón en la actual plantilla de Almada

Durante los tres torneos en donde América terminó como campeón de la Liga MX, un total de 56 futbolistas vistieron la playera de unas Águilas dirigidas por André Jardine que hoy están bajo el mando de Guillermo Almada; de ellos, 20 se consagraron como tricampeones del futbol mexicano, mientras que solamente 12 se mantienen en el actual plantel del conjunto azulcrema durante el Apertura 2026.

Tras la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, América se desprendió de otro elemento que fue parte del tricampeonato de las Águilas durante el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024 de la Liga MX.

Uno de los más grandes cambios es en el Cuerpo Técnico, ya que André Jardine salió del América y Guillermo Almada arribó al Nido, brindándole una mayor proyección a los jóvenes, mismos que habían perdido cierto protagonismo durante la gestión del estratega brasileño.

De los 56 futbolistas que fueron convocados durante los 3 títulos consecutivos del América, no todos fueron parte de los 3 torneos:

- 20 tricampeones.

- 12 bicampeones.

- 24 campeones.

A dos años, se desvanece el recuerdo del tricamponato

Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Richard Sánchez, Jonathan Dos Santos, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo, Igor Lichnovsky y Miguel Ramírez son los 8 jugadores tricampeones que ya se encuentran fuera de la plantilla hoy orquestada por Guillermo Almada.

Estos son los 12 jugadores que aún se mantienen registrados con América para el Apertura 2026 de la Liga MX, de los cuales no todos contaron con el mayor de los protagonismos en uno de los logros más importantes en la historia del conjunto 16 veces campeón del futbol mexicano:

1. Henry Martin.

2. Luis Ángel Malagón.

3. Alejandro Zendejas.

4. Brian Rodríguez.

5. Israel Reyes.

6. Ramón Juárez.

7. Kevin Álvarez.

8. Miguel Vázquez.

9. Dagoberto Espinoza.

10. Patricio Salas.

11. Emilio Lara.

12. Santiago Naveda.

América se proclama tricampeón de la Liga MX tras la obtención del Apertura 2024 ante Rayados de Monterrey. Mexsport

BFG