Toluca vs América EN VIVO ONLINE - Cuartos de Final Vuelta Liga Femenil BBVA
El partido que define las Semifinales de la Liga Femenil BBVA: Toluca, en busca de la remontada, se enfrenta al América que quiere sellar su pase
Por: Eduardo Cristobal Colin
TOLUCA
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AMÉRICA
el último partido de los cuartos de final se disputa en el nemesio díez. toluca busca la remontada ante américa.
alineación del américa
20:55 HrsCALENTAMIENTO DEL TOLUCA
20:50 HrsASÍ SALEN LAS ÁGUILAS PARA BUSCAR LA SEMIFINAL
20:35 HrsEL XI QUE MANDAN LAS DIABLAS ESTA NOCHE