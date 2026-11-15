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Toluca vs América EN VIVO ONLINE - Cuartos de Final Vuelta Liga Femenil BBVA

El partido que define las Semifinales de la Liga Femenil BBVA: Toluca, en busca de la remontada, se enfrenta al América que quiere sellar su pase

Por: Eduardo Cristobal Colin

Toluca vs América EN VIVO ONLINE - Cuartos de Final Vuetla Liga MX Femenil
Toluca vs América EN VIVO ONLINE - Cuartos de Final Vuetla Liga MX FemenilEspecial
Toluca vs Chivas, jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX
TOLUCA
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AMÉRICA
Escudo América
el último partido de los cuartos de final se disputa en el nemesio díez. toluca busca la remontada ante américa.
alineación del américa
20:55 HrsCALENTAMIENTO DEL TOLUCA
20:50 HrsASÍ SALEN LAS ÁGUILAS PARA BUSCAR LA SEMIFINAL
20:35 HrsEL XI QUE MANDAN LAS DIABLAS ESTA NOCHE

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