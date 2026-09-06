Toluca se pone a dos títulos de Chivas: ya son 24 trofeos oficiales

El Toluca ha confirmado que son el mejor equipo de México actualmente. Los Diablos Rojos se coronaron campeones de la Leagues Cup 2026 y con ello, se acercan en títulos a los ‘grandes’ del futbol mexicano.

Este título confirma una época dorada para la institución escarlata, que no solo domina a nivel nacional sino que ahora también se impone en competencias internacionales.

Toluca cosecha trofeos con regularidad y se consolida como uno de los equipos más sólidos y ganadores del futbol mexicano en los últimos años.

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Con la Leagues Cup, Toluca llega a 24 títulos oficiales

Con este nuevo campeonato, los Diablos Rojos alcanzaron los 24 títulos oficiales en su historia. El palmarés actual incluye 12 ligas, dos Copas MX, cinco Campeón de Campeones, tres Concacaf Champions Cup y ahora una Leagues Cup.

Seis de esos títulos llegaron bajo la dirección de Antonio Mohamed. Desde su llegada, el Turco levantó el Clausura 2025, el Apertura 2025, el Campeón de Campeones 2025, la Campeones Cup 2025, la Concacaf Champions Cup 2026 y ahora la Leagues Cup 2026.

Un ritmo extraordinario que lo convierte en el entrenador más exitoso de esta etapa del club.

Hoy Toluca se ubica a solo dos trofeos de igualar a Chivas de Guadalajara, que cuenta con 26 títulos oficiales y ocupa el tercer lugar histórico.

La diferencia se redujo de manera notable y los Diablos Rojos se mantienen firmes en la pelea por escalar posiciones entre los clubes más laureados de México.

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