Orbelín Pineda regresa a la Liga MX: Rayados hace oficial su fichaje para el Apertura 2026

Rayados de Monterrey hizo oficial la incorporación de Orbelín Pineda, quien regresa al futbol mexicano después de consolidarse como una de las figuras del AEK de Atenas y de mantenerse como un habitual en la Selección Mexicana.

El mediocampista firmó un contrato que lo mantendrá vinculado con la institución albiazul hasta 2029, convirtiéndose en uno de los refuerzos estelares del Apertura 2026. Con su llegada, Monterrey fortalece una de las zonas más importantes del campo con un futbolista de experiencia internacional, liderazgo y calidad probada.

Reencuentro con Matías Almeyda

El fichaje no solo representa un salto de calidad para el mediocampo de Monterrey, sino también el reencuentro de Orbelín Pineda con Matías Almeyda. El estratega argentino y el volante mexicano ya saben lo que es saborear la gloria juntos, tras su exitosa etapa dorada en las Chivas de Guadalajara y su posterior aventura en el balompié de Grecia.

La confianza del estratega argentino en el mexicano fue determinante durante su crecimiento en Europa, por lo que ahora buscarán trasladar esa sociedad al proyecto deportivo de Rayados.

Un referente tras su paso por Europa

Durante su estancia en el futbol griego, Orbelín Pineda se convirtió en una pieza clave del AEK de Atenas gracias a su capacidad para generar oportunidades, aportar goles y brindar equilibrio en el mediocampo. Su rendimiento le permitió mantenerse como uno de los futbolistas mexicanos con mejor desempeño en Europa y conservar un lugar constante en las convocatorias de la Selección Mexicana.

Su experiencia internacional representa un valor agregado para un plantel que buscará competir por el título de la Liga MX y destacar en los torneos internacionales que dispute.

Rayados manda un mensaje al resto de la Liga MX

La llegada de Orbelín Pineda ha despertado gran expectativa entre la afición regiomontana, que confía en que el mediocampista sea un jugador determinante en la lucha por el campeonato.

Con este fichaje, Rayados deja claro que mantiene altas aspiraciones para el Apertura 2026. La incorporación del seleccionado mexicano no solo fortalece el mediocampo, sino que también se perfila como uno de los movimientos más importantes del mercado de verano en la Liga MX, consolidando a Monterrey como uno de los principales candidatos al título.