Tim Payne jugó su primer partido mundialista en la historia: ¿Cómo le fue?

Tim Payne y Nueva Zelanda empataron 2-2 frente a Irán en su debut dentro del Mundial 2026, sumando su primera unidad en la justa y tomando el segundo sitio del Grupo G; el lateral derecho de 32 años tuvo un desempeño inoperante.

Arrancando como titular y disputando los primeros 78 minutos del compromiso, Tim Payne no logró hacer valer su aparición por la banda de la derecha, cediéndole el sitio para los últimos minutos a Callan Elliot.

Estos son los números con los que terminó el defensor del Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, mismo que vivió su primer partido como futbolista en la historia de los Mundiales:

Pases precisos: 26/32.

Toques del balón: 46.

Centros precisos: 0/3.

Duelos terrestres ganados: 2/3.

Duelos aéreos ganados: 1/3.

* Desde que Tim Payne es profesional, Nueva Zelanda disputa su primera Copa del Mundo, ya que no asistió a Brasil 2014, Rusia 2018 ni Qatar 2022.

Tim Payne disputó su primer partido de Copa del Mundo en el enfrentamiento ante Irán. Reuters

¿Cuándo juega Tim Payne en el Mundial 2026?

Tras su debut en la presente edición del Mundial 2026, Tim Payne y Nueva Zelanda volverán a la actividad frente a Egipto, donde se espera que el lateral derecho pueda enfrentarse a Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Emam Ashour durante los 90 minutos.

En caso de un triunfo, Nueva Zelanda estaría consiguiendo su primera victoria en la historia de las Copas del Mundo y –prácticamente- tendría asegurado su sitio en la siguiente Fase del Mundial 2026 como uno de los tres mejores lugares.

Estos son todos los detalles del Nueva Zelanda Vs Egipto, siguiente de Tim Payne en el Mundial 2026:

Día: domingo 21 de junio, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Grupo e instancia: Jornada 2, Grupo G.

Estadio y capacidad: Vancouver Stadium / 52,497 espectadores.

Canales de TV: sin transmisión en México.

Alternativas por streaming: en exclusiva por Vix pase Mundial 2026.

BFG