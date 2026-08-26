Tigres cierra el fichaje de Ricardo Monreal para reforzar su ataque

Quedan poco más de dos semanas para el cierre del mercado de verano en la Liga MX y los equipos continúan moviéndose para complementar sus planteles de cara al resto del torneo, que ya superó las primeras cinco jornadas.

En este contexto, los Tigres de la UANL estarían cerca de sumar un nuevo elemento a su ofensiva. El conjunto felino habría cerrado la incorporación del mexicano Ricardo Monreal, quien llegaría procedente de los Rayos del Necaxa.

Tigres habría cerrado el fichaje de Ricardo Monreal

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Tigres habría llegado a un acuerdo con Necaxa por Ricardo Monreal, delantero mexicano de 25 años.

El movimiento sería una compra definitiva y el atacante firmaría un contrato por cuatro años con el conjunto de la U de Nuevo León.

Aunque no se dieron a conocer las cifras de la operación, el reporte señala que Necaxa habría conservado un porcentaje de los derechos de Monreal para una futura venta.

De esta manera, el futbolista estaría por comenzar una nueva etapa en su carrera después de permanecer varios años dentro de la estructura de los Rayos.

¿Quién es Ricardo Monreal?

Ricardo Monreal se formó en las fuerzas básicas de Necaxa, aunque previamente tuvo procesos con Atlas y Alebrijes de Oaxaca.

Durante su etapa con el conjunto hidrocálido también tuvo una cesión a Pumas Tabasco, donde permaneció durante una temporada antes de regresar a Necaxa.

El mexicano puede desempeñarse como centro delantero y también jugar como extremo por cualquiera de las dos bandas.

Durante la última temporada, considerando los torneos Apertura, Clausura y Leagues Cup, Monreal disputó 34 partidos. En ese periodo acumuló mil 865 minutos, con cuatro goles y dos asistencias.

El atacante también cuenta con experiencia en las categorías juveniles de la Selección Nacional de México. Con el combinado nacional consiguió la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Ricardo Monreal ya disputó minutos con Necaxa en el presente torneo. Alex Avalos/Mexsport

Tigres todavía busca otro atacante

La llegada de Monreal no significaría el cierre de los movimientos de Tigres en la ofensiva.

Según el reporte de César Luis Merlo, el conjunto universitario también estaría buscando otro atacante que tenga como misión principal jugar dentro del área.

Esta búsqueda respondería a que Monreal, aunque tiene la capacidad para desempeñarse como centro delantero, fue utilizado como lateral durante los últimos años.

Por ello, la directiva de Tigres todavía podría buscar otra alternativa para reforzar el ataque antes del cierre del mercado de fichajes.

El conjunto de Nuevo León tendrá hasta el 11 de junio para concretar otro movimiento y complementar su ofensiva para el resto del torneo.