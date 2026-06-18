Tiger Mask se despedirá de México en la Catedral de la Lucha Libre

El legendario Tiger Mask dirá adiós a México este viernes 19 de junio de 2026, cuando protagonice su último combate en la Catedral de la Lucha Libre. En la función estelar, estará acompañado por Blue Panther y Místico.

Después de 31 años de carrera, el japonés reveló que llegó a México sin saber nada, pero aprendió diversas cosas, como el estilo de la lucha libre y luego se familiarizó con los gladiadores mexicanos que iban a su país.

Tiger Mask recordó que fue difícil presentarse por primera vez en la Arena México CMLL

Las lesiones le han pasado factura y ahora una de sus prioridades, son atenderlas. Tiger Mask tiene una lesión en la cintura, ello lo hizo evaluar la situación de si seguía en la lucha libre o no.

El luchador japonés desea seguir en el deporte, pero está consciente que es momento de parar de manera definitiva.

Tiger Mask admitió que la rivalidad con Black Tiger tiene poco tiempo, pero pareciera que tiene más, debido a las diversas humillaciones que le ha hecho el mexicano. Por esta razón, le hubiera gustado enfrentarse más a él. Entre sus rivales también se encuentra Rocky Romero.

Al japonés le hubiera gustado recorrer varios lugares de México y recordó la primera vez que vino a la Catedral de la Lucha Libre en el año de 1996, en una lucha frente a Felino.

“Fue difícil, pues pensé que no podría presentarme nunca en la Catedral. Sin embargo, ahí estaba, sin poder reaccionar, pero alcanzando un gran anhelo”, mencionó.

Asimismo, le agradeció a la máscara que guardó su identidad por estos 31 años de trayectoria y aseguró que asistirá a la lucha libre como invitado.