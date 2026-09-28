"Tienes el culo pelao": Guardado le da la bienvendia al Vasco Aguirre al Valencia

Andrés Guardado conoce bien lo que significa vestir la camiseta del Valencia y ahora, desde otro lugar, le dio la bienvenida a Javier Aguirre, quien fue presentado como nuevo entrenador del conjunto de Mestalla.

El exfutbolista del Valencia, actualmente auxiliar de Rafa Márquez en la Selección Mexicana, aprovechó la presentación de Aguirre para enviarle un mensaje en el que destacó, sobre todo, la experiencia del ‘Vasco’ para enfrentar escenarios complicados.

“Creo que valencianos y valencianistas van a estar muy contentos con tu trabajo. Tienes, como dicen allá, el culo pelado de este tipo de situaciones. Creo que no pudieron escoger mejor entrenador para la situación en la que están”, señaló Guardado en el mensaje difundido por el propio Valencia.

El mediocampista también hizo referencia a la relación que ambos mantienen con la Selección Mexicana. Aguirre dejó recientemente el cargo de entrenador y ahora inicia una nueva etapa en España.

“Simplemente mandarte un saludo muy grande desde acá, desde tu casa también, desde la selección. Acá nos dejaste encargado el changarro”, expresó Guardado, dejando claro que el grupo mexicano buscará continuar con el trabajo y responder a la confianza depositada en ellos.

Guardado también aprovechó para saludar a Braulio Vázquez, director deportivo del club, con quien mantiene una relación cercana.

“Aprovecho para mandar un saludo a Braulio que también es amigo mío y le tengo mucho cariño, sé de la capacidad que tiene, lo ha demostrado en sus etapas. Saben en qué lugar están y seguramente sacarán adelante el proyecto”, añadió.

Guardado defendió los colores del Valencia entre 2012 y 2014, después de llegar procedente del Deportivo de La Coruña. En sus dos temporadas disputó 66 partidos oficiales con el conjunto de Mestalla. Posteriormente fue cedido al Bayer Leverkusen y continuó su carrera en el PSV Eindhoven.