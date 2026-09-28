Javier Aguirre avisa: "Sangre, sudor y lágrimas" serán innegociables en su Valencia

Javier Aguirre fue presentado de manera oficial como técnico del Valencia de cara al resto de la temporada 2026/27 en donde los Naranjeros se enfocarán en LaLiga y Copa del Rey, asegurando que algo innegociable es la ‘sangre, sudor y lágrimas’.

Luego de haber dirigido su primer entrenamiento y vivir sus primeros instantes como mandamás del Valencia, Javier Aguirre fue contundente sobre lo que espera de sus dirigidos sobre el terreno de juego:

“Los entrenadores nos movemos en función de lo que tenemos y de lo que necesita el equipo en el momento. Eso te lo va pidiendo el equipo, el rival, la clasificación… Mis equipos se caracterizan por la energía, para ganarnos, los jugadores tienen que dar sangre, sudor y lágrimas”.

El debut de Javier Aguirre será el domingo 11 de octubre en El Sardinero ante Racing de Santander. Cortesía: Valencia

A prácticamente 2 años de haber visitado Puebla para enfrentar a la Selección Mexicana en el Estadio Cuauhtémoc, Javier Aguirre resalta la experiencia internacional con la que cuenta un conjunto que podrá centrarse completamente en lo que suceda en LaLiga o Copa del Rey, ya que no participa en Champions League, Europa League ni Conference League:

“Es un orgullo estar aquí, en una gran entidad. A nivel mundial, ya jugaron en Puebla contra la Selección de México. Cualquiera querría estar aquí. Lo veo como un reto para el que estoy preparado”.

El debut de Javier Aguirre con los Naranjeros será el domingo 11 de octubre en El Sardinero frente al Racing de Santander, duelo en el que el estratega mexicano desea sumar sus primeros tres puntos y arrancar con el pie derecho en busca de alejarse cuanto antes de los puestos de descenso en los que actualmente se encuentra el conjunto Che:

“Mi objetivo es ganar al Real Club Racing de Santander, no puedo vender lo que no tengo. Tenemos una plantilla que tenemos que diagnosticar en qué momento se encuentran los jugadores y, a partir de ahí, iremos caminando”.

BFG