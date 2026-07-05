Bélgica estalla contra la FIFA por el perdón a delantero de Estados Unidos

La decisión de “perdonar” la sanción al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, no fue bien vista por parte de la Federación Belga de Futbol, quien estalló contra la FIFA y señaló que contradice el Reglamento de Competición del Mundial 2026.

“La decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición. El Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión para el siguiente partido del equipo, tal y como ha sucedido con todas las tarjetas rojas mostradas anteriormente durante este Mundial”, indicó la RBFA.

La FIFA dejó el castigo al delantero de Estados Unidos, en suspenso Reuters

La FIFA dejó el castigo al delantero de Estados Unidos, en suspenso durante un periodo de prueba de un año.

La Federación Belga de Futbol reiteró su asombro por la decisión de la FIFA de declarar elegible al delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun.

El delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, fue expulsado en el duelo ante Bosnia y Herzegovina de los Dieciseisavos de final del Mundial 2026 Reuters

El jugador fue expulsado el pasado miércoles durante la victoria de los Dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina, luego de que pisó a un rival.

Folarin Balogun es el goleador de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, con tres tantos.

La decisión de la FIFA también tuvo una reacción de la FIFA. El presidente Donald Trump le agradeció al organismo.

“¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.