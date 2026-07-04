El partido histórico de Javier Aguirre: ¿Cómo jugará la Selección ante Inglaterra en el Mundial?

Javier Aguirre comanda al equipo a uno de los partidos históricos del futbol mexicano, el que los enfrenta en octavos de final de una Copa del Mundo a Inglaterra, con el colorido ingrediente de que el juego es en casa, en el Estadio Ciudad de México.

"No lo sé si sea el más importante en la historia, hemos tenido otros como contra España en 1962 o contra Italia en 1970, sí que tendremos que hacer un partido perfecto".

En ese ejercicio de conocimiento, demostró que ya hizo su análisis con los ingleses. Sabe por ejemplo cuánto mide Harry Kane y lo peligroso que puede ser en el área o lo que ha sido la evolución de su próximo rival.

EL Vasco Aguirre tiene la mirada fija en vencer a Inglaterra. Imagenshop

"Los ingleses por características históricas son muy veloces, son poderosos físicamente y juegan bien al futbol desde la etapa de Gareth Southgate, ahora Thomas Tuchel la ha continuado con sus matices".

¿Por qué la selección mexicana es tan sólida?

Lo que ha trabajado mucho Aguirre es el viejo manual de crear un equipo. Comentó que lo ha logrado gracias a la disposición de los jugadores, que han querido venir a la Selección Mexicana y dejar de lado sus intereses particulares.

Raúl 'Tala' Rangel fue alabado por Javier Aguirre durnate la conferencia previa al duelo de pctavos de final. Reuters

"Tuvimos una buena preparación, tiempo para dirigir a jugadores que no priorizaran su talento individual sino que lo ponen al servicio del equipo dejando de lado sus egos. Somos una familia, acertamos en el plano humano".

Entonces destacó a sus jugadores. De Raúl Jiménez por ejemplo alabó su conducta amable y humilde, "es el mismo tipo que conocí en Atlético de Madrid hace más de 10 años, no tiene poses de diva aquí". De Gil Mora mencionó que puede jugar en cualquier parte del mundo, "Es como Tomás Boy o Benjamín Galindo, de esos jugadores que cuando toman la pelota tienen un radar de 360 grados y saben qué hacer". Y de Raúl Rangel especificó que se siente feliz por su madurez para sobreponerse a las adversidades, "es un buen muchacho, trabaja mucho, escucha y se ha sobrepuesto a muchas dificultades que tuvo en su camino".