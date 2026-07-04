Alan Shearer, exfutbolista inglés, resta importancia al ambiente del Estadio Ciudad de México

La previa del partido entre México e Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 ha estado marcada por temas que van más allá del futbol.

A la posibilidad de modificar el horario del encuentro, una medida que finalmente fue descartada, se sumaron la presencia de aficionados mexicanos en el hotel de concentración del conjunto inglés y las declaraciones de Alan Shearer, Gary Lineker y Micah Richards, quienes calificaron al Tricolor como una selección "promedio" durante el programa de Netflix The Rest is Football.

Ahora, a unas horas del encuentro en el Estadio Ciudad de México, Shearer volvió a pronunciarse, esta vez en su columna para BBC Sport. El exdelantero aseguró que Inglaterra no debe sentirse intimidada por el ambiente que encontrará en territorio mexicano y sostuvo que escenarios como este forman parte de los retos que cualquier futbolista desea vivir.

Alan Shearer: Inglaterra debe disfrutar jugar en el Estadio Ciudad de México

El máximo goleador en la historia de la Premier League reconoció que Inglaterra afrontará uno de los contextos más exigentes de la Copa del Mundo por la altitud y el respaldo que tendrá México desde las tribunas.

Sí, va a ser difícil, por la altitud, el ambiente y todo lo demás. México, coanfitrión, juega en casa y el público podría llegar a ser hasta un 80% de sus aficionados.

Pese a ello, Shearer consideró que este tipo de partidos representan precisamente el objetivo por el que los futbolistas trabajan durante toda su carrera.

"Como jugador, este es el tipo de partidos y momentos por los que entrenas y trabajas tan duro toda tu vida", señaló. "Ir a un estadio tan emblemático y jugar en un Mundial... con un puesto en los cuartos de final como premio, es con lo que sueñas desde niño".

El exfutbolista también reveló que desde el Mundial de México 1986 tenía el deseo de conocer el Estadio Ciudad de México y describió el encuentro como "un espectáculo increíble" y "una prueba única" para el equipo dirigido por Thomas Tuchel.

Harry Kane lidera la poderosa ofensiva de Inglaterra. Mexsport

Minimiza las polémicas alrededor de Inglaterra

Para Shearer, ninguno de los factores extracancha alrededor del partido debería afectar el desempeño del conjunto inglés.

"Los fuegos artificiales no intimidarán a los jugadores", afirmó.

Incluso reconoció que no le sorprendería conocer más adelante algún incidente ocurrido durante la concentración del equipo, como pasó con Ecuador.

No me sorprendería en absoluto que más adelante descubriéramos que Inglaterra también sufrió algún percance la noche anterior a su partido... Es molesto, pero hay que aceptarlo y seguir adelante.

Sobre la posibilidad de modificar el horario del encuentro, el exdelantero también mostró su desacuerdo.

"No entiendo cómo se pudo cambiar y adelantar. Fue una idea absurda por el impacto que habría tenido en los miles de aficionados que viajaban desde todas partes del mundo para verlo", escribió.

La selección inglesa debe enfrentarse a las condiciones de ser visitante en México. Reuters

Shearer mantiene sus dudas sobre el nivel de México

Las declaraciones del exjugador llegan días después de que él mismo, Gary Lineker y Micah Richards afirmaran en The Rest is Football que México es una selección "promedio", comentarios que generaron diversas reacciones en la previa del partido.

En su columna para BBC Sport, Shearer volvió a referirse al rendimiento del Tricolor como local. Reconoció que el historial de México en el Estadio Ciudad de México es sobresaliente, aunque consideró que ese dato, por sí solo, no modifica su análisis del encuentro.

"Solo han perdido dos de los 89 partidos oficiales disputados allí desde 1966. Es una racha de resultados que merece respeto", escribió. Sin embargo minimizó el nivel de los rivales.

Si se analiza la lista de equipos contra los que han jugado, no se han enfrentado precisamente a rivales de gran nivel en todas las ocasiones. Eso no me hace pensar que sean invencibles.

Finalmente, Shearer reiteró que sigue considerando a Francia como la principal favorita para conquistar la Copa del Mundo, aunque confía en que Inglaterra supere a México para mantenerse en la pelea por el título.