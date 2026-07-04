Video: Al ritmo de Taylor Swift, la Selección de Inglaterra entrena en La Cantera de los Pumas

Al ritmo de las canciones de Taylor Swift, la Selección de Inglaterra entrenó en las instalaciones de la Cantera de los Pumas, al sur de la Ciudad de México, para el duelo de este domingo contra México, en los octavos de final del Mundial 2026.

Después de las 16:00 horas, el combinado inglés saltó sobre la impecable cancha. Entre el staff destacó un encargado de controlar una bocina, cuyas canciones pop hicieron eco en los rincones de la Cantera; melodías de Taylor Swift marcaron la pauta en el humor de los futbolistas, enérgicos en todo momento.

En el rostro de los jugadores de Thomas Tuchel había cierto asombro por la amplitud del lugar, un oasis de tranquilidad y privacidad en medio de la complicada urbe capitalina.

Sin embargo, no había tiempo de perderse en la impresionante postal de un cielo nublado. La atención máxima estaba en la instrucción del cuerpo técnico de la Selección.

En un costado, en la portería junto a la casa club, los guardametas encabezados por la estrella Jordan Pickford, quien lleva atención puntual para encarar a un conocido de la Premier League, a Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana.

En el campo, divididos en grupos tras un breve trote, las figuras Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford y Declan Rice eran el foco de atención de la prensa, especialmente este último quien llega con una supuesta dolencia física al duelo de octavos.

En el lapso que los medios tuvieron acceso al entrenamiento, Tuchel vio cumplida su orden de encender los aspersores para un mayor movimiento de la pelota en los ejercicios posteriores.

En la puerta de salida de la Cantera, la imagen ya no era la cotidiana de aficionados de los Pumas a la espera de la salida de jugadores. Ahora los fanáticos presentes exhibían diversas camisetas y banderas del futbol inglés. Un par más con mensajes especiales para sus jugadores favoritos.

En la primera sesión, tanto Rice como el resto de los futbolistas de Inglaterra lucieron cómodos en la casa de los Pumas, a la espera de vencer factores como la localía que pinta en su contra: el horario y la altitud que suelen pasar factura a los rivales en el Coloso de Santa Úrsula.