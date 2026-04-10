¡Le hizo el 'fuchi'! Cholo Simeone desprecia regalo de fan mexicano y se vuelve viral

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, protagonizó un momento inesperado durante un encuentro con aficionados, luego de que un fan mexicano intentara entregarle un regalo como muestra de admiración, pero el técnico argentino se negó a aceptarlo

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales tras la difusión de un vídeo compartido por el creador de contenido Brekelmilagro, donde se observa el instante exacto en el que el seguidor intenta acercarse al técnico argentino.

El aficionado se acercó al “Cholo” con la intención de obsequiarle un sombrero de charro y expresarle su admiración desde México. Sin embargo, la reacción del estratega sorprendió: Simeone rechazó el regalo de forma directa, diciendo que no lo quería.

La respuesta del técnico fue breve pero contundente, lo que generó sorpresa entre los presentes. A pesar de ello, no hubo conflicto ni situación mayor, y el aficionado se quedó con el artículo que había preparado.

El momento llamó la atención por la popularidad del entrenador argentino y por el constante vínculo entre el futbol europeo y la afición mexicana, que suele buscar acercamientos con figuras internacionales.