Senadora lanzó advertencia a Mbappé: ‘no te metas con los paraguayos’

Las polémicas en el Mundial 2026 no terminan y el cruce entre Celeste Amarilla y Kylian Mbappé tampoco. La senadora paraguaya señaló que no se iba a disculpar con nadie por haber defendido a sus compatriotas y lanzó una advertencia al francés.

“Me retracté, ahora él tiene que retractarse conmigo. No te metas con los paraguayos Mbappé, acá ya le metimos preso a Ronaldinho”, indicó la senadora paraguaya.

La senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, pidió que Mbappé se retracte, tal como lo hizo ella Reuters

Celeste Amarilla hizo referencia al astro brasileño, que permaneció un mes en prisión y otros cuatro en arresto domiciliario en 2020 por haber entrado al país con un documento falso.

“Y no me subestimes”, agregó en un tono amenazante.

La senadora paraguaya realizó una publicación este lunes, donde señaló a Mbappé como un “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo”, entre otros aspectos.

El delantero de la selección de Francia no se quedó callado y de inmediato lanzó una respuesta, considerando a la funcionaria como “mujer despreciable e indigna de su cargo”, además de no representar a Paraguay, un país “que ha derramado sudor, pasión y honor a lo largo de toda la competición”.

La polémica entre la senadora de Paraguay y Mbappé ya escaló a niveles de Gobierno Reuters

Celeste Amarilla borró su publicación horas más tardes y difundió una carta dirigida a Mbappé, resaltando una actitud arrogante y despreciativa del jugador hacia los seleccionados paraguayos en el partido que sostuvieron en los Octavos de final del Mundial 2026.

“Me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo, porque a mí también me desprecian por ser morena y latina, sudaca nos dicen, me arrepentí y borré el post (...) Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia”, indicó.

La polémica escaló más allá. Ya intervinieron la Federación Francesa de Futbol, el Gobierno Paraguayo, el Gobierno francés.

“No se metan con Paraguay, Paraguay no soy yo, es la garra guaraní, de los indios guaraníes, y no tenemos vergüenza de que por nuestras venas corra sangre guaraní; eso no es una vergüenza, es un orgullo”, señaló.