Egipto exige a la FIFA la exclusión de árbitro Letexier del Mundial 

Tras la dramática remontada de Argentina a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, la selección egipcia quedó muy caliente.

Según los faraones, el árbitro francés Francois Letexier favoreció claramente a la Albiceleste con decisiones controvertidas que cambiaron el rumbo del partido.

El técnico de Egipto también denunció el horario en el que se jugó el partido de Octavos de final del Mundial 2026 Reuters

Los egipcios consideran que varios fallos, incluyendo un gol anulado y penales no pitados, impidieron una hazaña histórica y permitieron que Messi y compañía avanzaran en el torneo.

La Federación Egipcia presenta queja formal ante la FIFA

La Federación Egipcia de Futbol (EFA) ha presentado una queja oficial ante la FIFA solicitando la exclusión del árbitro Francois Letexier del resto del Mundial 2026.

En el comunicado, la EFA exige una investigación exhaustiva sobre el desempeño del juez francés y su equipo de VAR durante el partido disputado en Atlanta.

Según el documento, varias decisiones clave del árbitro y el VAR tuvieron un impacto directo en el resultado.

La federación destaca un gol anulado a Egipto tras revisión, reclamos de penal no atendidos (especialmente sobre Mohamed Salah) y una clara disparidad en las tarjetas, con cinco amarillas y una roja para el cuerpo técnico egipcio, mientras Argentina no recibió ninguna.

La EFA ha pedido expresamente que Letexier y su equipo sean apartados del torneo, argumentando que cometieron errores graves que beneficiaron a los campeones defensores.

Egipto y los tremendos reclamos contra el arbitraje

El técnico egipcio Hossam Hassan fue contundente en la conferencia de prensa posterior al partido. Afirmó que Egipto sufrió una “derrota injusta” y que existió un claro apoyo de “marketing” para que Argentina y Messi siguieran en el Mundial. “Quieren que los campeones del mundo anterior permanezcan en el torneo”, señaló.

Técnico de Egipto denuncia influencias en el arbitraje del Mundial 2026 Reuters

Después del partido, Mostafa Ziko fue contundente y felicitó a Argentina por ganar el Mundial, ya que, desde su perspectiva, ya está amañado.