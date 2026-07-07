OFICIAL: México termina noveno en el Mundial 2026; supera a Brasil y Portugal

La Selección Nacional Mexicana quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026, pero su despedida dejó un dato histórico.

Con la victoria de Argentina sobre Egipto, quedó confirmada la posición definitiva del Tricolor en la clasificación general del torneo. México finalizará en el noveno lugar, la mejor ubicación posible entre los equipos que no alcanzaron los cuartos de final y un registro que lo coloca por encima de selecciones de la talla de Brasil y Portugal.

El conjunto mexicano sumó 12 puntos, la mayor cantidad obtenida por el Tricolor en una misma Copa del Mundo. Esa cosecha, acompañada de una diferencia de goles de +7, le permitió encabezar la clasificación de los equipos eliminados antes de la ronda de cuartos de final.

Selección Mexicana Selección Nacional de México

¿Cómo se determinan los lugares?

De acuerdo con el reglamento de competencia de la FIFA para el Mundial de 48 selecciones, las posiciones finales de los equipos eliminados en las fases de eliminación directa se determinan por el rendimiento acumulado durante todo el torneo. Los criterios de desempate son, en este orden, la cantidad de puntos obtenidos, la diferencia de goles y el número de goles anotados.

Gracias a esos parámetros, México aseguró el noveno puesto.

El resultado tiene un contraste inevitable. En los tres Mundiales organizados anteriormente por México, el Tricolor siempre alcanzó los cuartos de final. En 1970 y 1986 lo consiguió sobre el terreno de juego, mientras que en 2026 se despidió una ronda antes tras caer 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Sin embargo, el cambio de formato de la Copa del Mundo también modifica la lectura del desempeño. Con 48 selecciones participantes, terminar en la novena posición representa la mejor actuación de México desde que la FIFA amplió el torneo y confirma una campaña consistente durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final.

La clasificación también deja al Tricolor por encima de varias potencias tradicionales que partían como candidatas al título. Brasil, Portugal y otros equipos europeos finalizarán detrás de México en la tabla general de rendimiento.