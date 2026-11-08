'Tano' Ortiz hace historia y conquista su primer campeonato con Colo Colo en Chile

Fernando 'Tano' Ortiz, exentrenador de las Águilas del América, Santos Laguna y los Rayados de Monterrey en la Liga MX, consiguió el primer título de su carrera como director técnico al llevar a Colo Colo a conquistar la Primera División de Chile.

El conjunto albo aseguró el campeonato después de vencer 2-1 a Ñublense en Chillán, resultado que le permitió alcanzar su estrella número 35 en el futbol chileno. El logro representa un importante reconocimiento para el estratega argentino, quien al inicio de la temporada enfrentó cuestionamientos por el funcionamiento del equipo y tuvo que realizar distintos ajustes para consolidar un proyecto competitivo.

La conquista también significó un paso importante en la trayectoria de Ortiz, quien después de dirigir en el futbol mexicano encontró en el conjunto chileno la oportunidad de conseguir su primer campeonato como entrenador.

Los factores que llevaron al Tano Ortiz al título con Colo Colo

Uno de los principales factores del éxito de Ortiz fue su capacidad para modificar el esquema táctico del equipo. Después de una derrota frente a Universidad de Chile, el estratega apostó por implementar una formación 1-3-5-2, colocando a Arturo Vidal como líbero en una línea de tres defensores.

Este cambio se convirtió en una de las principales características de Colo Colo, ya que permitió mejorar el funcionamiento del mediocampo, fortalecer la seguridad defensiva y generar mayores oportunidades de ataque.

A esto se sumó la incorporación de Álvaro Madrid, quien rápidamente consiguió un lugar en la alineación titular y aportó dinamismo, precisión y capacidad de asociación en la mitad de la cancha.

Otro aspecto importante fue la confianza que el entrenador depositó en los futbolistas jóvenes de las fuerzas básicas. Durante la temporada, 15 jugadores formados en el club recibieron oportunidades para debutar o participar con el primer equipo.

Entre ellos destacaron Gabriel Maureira, Felipe Raipán, Yastin Cuevas, Cristian Díaz y Gedeón Díaz, quienes tuvieron participación dentro del proyecto del entrenador argentino.

Asimismo, Ortiz consiguió recuperar el nivel de varios futbolistas que atravesaban momentos complicados. Uno de ellos fue Jaison Rojas, quien encontró un mejor rendimiento desempeñándose como carrilero.

También destacó la evolución de Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa, quien pasó de regresar de un préstamo con pocas posibilidades de continuar en el club a convertirse en titular y recibir una oportunidad en la selección chilena.

Arturo Vidal, una pieza clave en el proyecto del Tano Ortiz

La capacidad de Fernando Ortiz para gestionar el vestuario también fue determinante en la conquista del campeonato, especialmente por su relación con Arturo Vidal.

Al principio de su gestión existieron algunas diferencias debido a que el entrenador consideraba que el experimentado futbolista no tenía espacio en el mediocampo. Sin embargo, con la implementación del nuevo sistema táctico, Vidal encontró una función como defensor central que le permitió mejorar su rendimiento y asumir mayores responsabilidades dentro del equipo.

De esta manera, la adaptación táctica, las incorporaciones, la confianza en los jóvenes, la recuperación de futbolistas y el manejo del vestuario se convirtieron en los cinco pilares del proyecto que llevó al Tano Ortiz a conquistar su primer título como director técnico.

Después de su paso por el América, Santos y Monterrey, el argentino consiguió escribir un nuevo capítulo en su trayectoria, ahora en el futbol sudamericano, al llevar a Colo Colo nuevamente a lo más alto del campeonato chileno.