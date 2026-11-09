VIDEO: Bronny James explota contra una aficionada de los Pistons… Y sus dichos se hicieron virales

Bronny James, jugador de Los Angeles Lakers e hijo de LeBron James, protagonizó una acalorada discusión con una aficionada de los Detroit Pistons durante la victoria angelina por 121-116 en el Little Caesars Arena. El intercambio, captado en video por asistentes al partido, se viralizó en redes sociales este lunes.

El incidente ocurrió durante una pausa del encuentro, cerca de la banca de los Lakers. En las imágenes se observa al basquetbolista de 22 años intercambiando palabras con una espectadora ubicada en las primeras filas, mientras integrantes del cuerpo técnico intervienen para apartarlo de la zona.

En el video se escucha a Bronny lanzar dos preguntas a la aficionada: “¿Puedes correr una milla?” y “¿Cuánto dinero ganas al año?”. Sin embargo, la grabación no muestra el inicio de la discusión ni permite conocer qué comentario provocó la reacción del jugador.

Un portavoz de los Pistons confirmó que los espectadores involucrados fueron retirados de sus asientos por incumplir la política de conducta de la NBA para las localidades a nivel de cancha. De acuerdo con el equipo, se les ofreció ocupar otros lugares alejados de esa zona.

La escena generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios respaldaron a Bronny por responder a los comentarios de los aficionados, mientras otros cuestionaron que recurriera a los ingresos económicos como argumento durante la discusión.

El episodio también reavivó el debate sobre la presión que enfrenta el joven jugador desde su llegada a la NBA en 2024, cuando los Lakers lo seleccionaron en el Draft. Desde entonces, ha recibido críticas de aficionados que atribuyen su lugar en la liga a la influencia de su padre.

Bronny, sin embargo, no tuvo participación en el partido ante Detroit. Su protagonismo llegó lejos de la duela, en una noche en la que Los Ángeles consiguió una importante victoria como visitante.