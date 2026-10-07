¡Vuelan como ángeles! Dodgers vuelve por tercer año a la final de la Liga Nacional en la MLB

Los vigentes bicampeones de las Grandes Ligas siguen firmes en su camino hacia la inmortalidad. Con una sólida victoria de 4-1 sobre los Atlanta Braves en el Truist Park, Los Angeles Dodgers conquistaron la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) con un balance definitivo de 3-1 en la eliminatoria, clasificándose a la Serie de Campeonato (NLCS) por tercer año consecutivo. Con este triunfo, la escuadra dirigida por Dave Roberts mantiene intacta la misión histórica de convertirse en la primera franquicia en conseguir un tricampeonato en la MLB en más de dos décadas.

El error de Dubón y el despertar de Ohtani

El duelo definitivo estuvo marcado por la tensión y el dominio defensivo. Atlanta pegó primero en la misma parte baja de la primera entrada, aprovechando un lanzamiento descontrolado de Tyler Glasnow para anotar la carrera de la quiniela. Sin embargo, la ventaja se desvaneció rápido en el segundo rollo, cuando un costoso error de fildeo del short stop hondureño Mauricio Dubón abrió las puertas para que la superestrella japonesa Shohei Ohtani timbrara la carrera del empate.

A partir de ese momento el cuerpo de lanzadores de los Dodgers terminó maniatando a la ofensiva de Atlanta al limitarlos a solamente tres imparables a lo largo de toda la jornada. Glasnow cumplió con una apertura de cuatro entradas y dos tercios antes de ceder el relevo a Alex Vesia para salir de un predicamento con dos hombres en base. El bullpen respondió a la altura con relevos cortantes de Edgardo Henríquez y Tanner Scott, preparando el escenario para el ataque decisivo.

Andy Pages se viste de héroe en la séptima

La paridad se rompió en la parte alta del séptimo episodio. Tras llenarse las almohadillas con dos pasaportes del relevista Didier Fuentes, el cubano Andy Pages se vistió de héroe al conectar un sencillo productor de dos carreras hacia la pradera central, rompiendo una dolorosa sequía previa de bateo oportuno del equipo y poniendo el juego 3-1.

El remate final llegó en la novena entrada cortesía de Max Muncy, quien detonó un panorámico jonrón solitario para poner tierra de por medio. El cerrador estelar Edwin Díaz se encargó de colgar el último out en la pizarra, desatando una eufórica celebración en el montículo.

Con el boleto asegurado, los Dodgers regresan a California para albergar la antesala del Clásico de Otoño. Su rival en la Serie de Campeonato saldrá del vencedor de la reñida serie entre los Milwaukee Brewers y los San Diego Padres.