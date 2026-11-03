Multiva impulsa golf con causa

Más de un centenar de jugadores se reunieron en el Club de Golf La Loma para participar en la décimo tercera edición del Torneo de Golf PEASA Invitational, una jornada que año con año convoca a empresarios, aliados y miembros de la comunidad con un mismo propósito: recaudar fondos para apoyar a niñas, niños y jóvenes de San Luis Potosí.

En esta edición, Banco Multiva participó como patrocinador del torneo, una iniciativa que combina el deporte con el impulso a proyectos de beneficio social.

Los recursos obtenidos serán destinados al Club de Niños y Niñas de San Luis Potosí, al programa de ciclismo encabezado por Freddy Posadas y a la Fundación Banco de Tapitas, organizaciones que trabajan para ampliar el acceso a oportunidades educativas, deportivas y de salud.

Durante el encuentro, Daniel Rincón Gallardo, director regional Centro de Banco Multiva, destacó el valor de la colaboración entre distintos sectores para fortalecer el tejido social.

Cuando una comunidad se une en torno a una causa, el impacto trasciende a quienes reciben el apoyo. Invertir en la infancia y la juventud es apostar por un entorno con más oportunidades para todos".

Uno de los elementos distintivos del torneo es su esquema de aportación solidaria. Por cada peso recaudado, PEASA y PROMINOX realizan contribuciones adicionales que permiten multiplicar los recursos destinados a las organizaciones beneficiadas.

"Por cada peso recaudado, PEASA aporta otro peso y nuestra empresa hermana suma uno más, lo que nos permite triplicar el alcance de esta iniciativa", explicó Mauricio Autrique, director general de PEASA.

Además de la competencia deportiva, la jornada incluyó una rifa, una subasta y la premiación de los tres primeros lugares, quienes recibieron equipo especializado de golf.

Para Ivette Autrique, directora de PROMINOX, este tipo de esfuerzos demuestra cómo la participación de las empresas puede traducirse en beneficios tangibles para la comunidad.

Quienes tenemos la posibilidad de apoyar también tenemos la responsabilidad de involucrarnos. A veces una oportunidad puede cambiar totalmente la vida de una persona y generar un efecto que se multiplica en toda la comunidad".

Más allá de los resultados deportivos, el torneo volvió a convertirse en un punto de encuentro para sumar voluntades en favor de causas que buscan ampliar oportunidades y generar mejores condiciones de desarrollo para las nuevas generaciones de San Luis Potosí.