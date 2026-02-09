Manchester City Vs Liverpool tuvo el triple de rating que el Super Bowl 2026

El partido de la Jornada 25 de Premier League entre Manchester City Vs Liverpool fue visto por 750 millones de espectadores, más del triple de quienes sintonizaron el Super Bowl 2026 con Bad Bunny protagonizando el show del medio tiempo.

El domingo 8 de febrero quedó marcado con dos partidos que acapararon reflectores, uno de la Premier League en donde Manchester City logró remontar e imponerse de forma agónica a Liverpool (1-2) y otro donde Bad Bunny concentró las miradas del mundo sobre su show de medio tiempo en el Super Bowl LX.

Durante el compromiso de la Premier League, Dominik Szoboszlai cobró un tiro libre que puso por delante a los Reds, sin embargo, las anotaciones por parte de Bernardo Silva (84') y Erlaing Haaland (90+3') fueron determinantes para el triunfo de los Citizens en Anfield.

Manchester City remontó a Liverpool en el partido de la Premier League. Reuters

El vibrante compromiso generó millones de reacciones en redes sociales, sin embargo, pocos -o absolutamente nadie- se esperaba que este compromiso terminara contando con más televidentes que el Super Bowl LX (2026), donde Bad Bunny fue el gran protagonista en el triunfo y tútulo de los Seattle Seahawks sobre los New England Patriots.

De acuerdo a datos compartidos por USA Network, esta fue la audiencia total que siguió cada uno de estos eventos que se llevaron a cabo el domingo 8 de febrero con solamente unas cuantas horas de diferencia:

Manchester City Vs Liverpool / 750 millones de espectadores.

Super Bowl LX (2026) / 220 millones de televidentes.

Hasta el momento, ninguna otra cadena ha brindado números diferentes a los emitidos por USA Network, por lo que -de confirmarse- sería un duro golpe para uno de los eventos más importantes en el deporte, mismo que, se presume, es uno de los más sintoniados por el público.

Además se reabre el debate sobre qué es más visto, si una edición del Super Bowl o una Final de la Copa Mundial de la FIFA, misma que se estará disputando este mismo verano en el MetLife Stadium de New Jersey.

BFG