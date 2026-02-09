Del Super Bowl al asfalto: Checo Pérez estrena la decoración del Cadillac F1 en Bahréin

Tan solo unas horas después de presentarse al mundo en el Super Bowl LX, el equipo Cadillac F1 ya ha rodado en pista con su nueva decoración que ha llamado la atención y, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez estuvo a los controles este lunes en el circuito de Sakhir en Bahréin.

La pista donde “Checo” Pérez ganó por primera vez en la Fórmula 1 fue el escenario donde el monoplaza estadunidense rodó por primera vez con su decoración oficial de carrera con colores blanco y negro utilizando uno de los días de filmación.

Las normas de la F1 establecen que los equipos pueden realizar dos días de filmación en la temporada, limitados a 200 kilómetros por jornada. En este caso, el equipo también aprovechó para probar los sistemas del coche de cara a los test oficiales del 11 al 13 de febrero en la misma pista.

"Un momento especial": Sergio Pérez analiza el avance del equipo

El mexicano Sergio “Checo” Pérez fue uno de los encargados de compartir las labores de conducción durante este día. Tras bajar del monoplaza, el tapatío destacó la importancia emocional y técnica de ver el proyecto finalmente materializado en la pista.

Sergio Pérez se prepara para los test oficiales en Bahréin Cadillac Formula 1 Team

“Ayer y hoy marcan otro paso importante en el viaje del equipo en la Fórmula 1. Lanzar nuestra decoración para la temporada es un momento especial para todos los involucrados, porque realmente resalta el nivel de esfuerzo que se está realizando para superar los límites mientras ingresamos al deporte por primera vez”, declaró Pérez.

El piloto jalisciense añadió que el equipo debe aprovechar este impulso de cara a los test oficiales: “Ahora tenemos una gran oportunidad de aprovechar este impulso en las próximas pruebas de Bahréin, mientras seguimos aprendiendo más sobre de qué es capaz el coche. Sé que nuestros fans nos apoyarán mientras corremos con esta decoración”.

"Todo se siente muy real": Valtteri Bottas y la adrenalina del debut

Por su parte, el finlandés Valtteri Bottas, quien compartió el volante con el mexicano, se mostró impresionado por la velocidad con la que la escudería pasó de la alfombra roja a la línea de meta.

El finlandés subrayó que la prioridad absoluta ahora es el rendimiento puro: “Ahora estamos totalmente enfocados en maximizar cada vuelta durante las pruebas de pretemporada para comprender el paquete del auto y ponernos en la mejor posición posible para comenzar con todo en Melbourne. No puedo esperar a que los fans vean el coche en la pista”.