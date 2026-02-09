Declaran listo a Obed Vargas para su debut en Champions League

Obed Vargas se mantiene de la mejor forma posible con el Atlético de Madrid ya que, luego de haber debutado en Copa del Rey y jugado en LaLiga, el mexicano fue registrado para la Champions League, donde los Colchoneros disputarán los playoffs.

Con 20 años y a unos cuantos días de haber sido anunciado como refuerzo de la escuadra de Diego Pablo Simeone, Obed Vargas se mantiene siendo considerado por el estratega argentino.

Ahora, con el objetivo de mantenerse vivo en todas las competiciones de la temporada -aunque parece prácticamente imposible ganar LaLiga- Obed Vargas fue inscrito para los siguientes compromisos del Atlético de Madrid en Champions, mismos en los que enfrentará a Brujas durante la ronda de playoffs.

Estos son los partidos en los que Obed Vargas podría ver sus primeros minutos en Champions League:

Brujas Vs Atlético de Madrid / Playoffs ida, miércoles 18 de febrero.

Atlético de Madrid Vs Brujas / Playoffs vuelta, martes 24 de febrero.

Obed Vargas podría tener sus primeros minutos en Champions League ante Brujas en Bélgica. Captura de pantalla

Siguiente reto, Barcelona en Semis

Antes de que todo esto pueda ocurrir en beneficio de Obed Vargas, Atlético de Madrid contará con una de las citas más complejas que tendrá a lo largo de la temporada, ya que se enfrentará al Barcelona en las Semifinales de la Copa del Rey.

Quién resulte ganador de la eliminatoria, a 180 minutos, asegurará su boleto a la Supercopa de España 2027, donde califican los finalistas de la Copa del Rey y los dos primeros lugares de LaLiga.

Aparte, sin la presencia de Real Madrid, si los Colchoneros eliminan a Lamine Yamal y compañía, serán máximos favoritos para alzar una Copa del Rey que no consiguen desde 2013.

Estas son las fechas de los partidos de Semifinales ante la escuadra culé:

Atlético de Madrid Vs Barcelona / ida, jueves 12 de febrero - Riyadh Air Metropolitano.

Barcelona Vs Atlético de Madrid / vuelta, martes 3 de marzo, Spotify Camp Nou.

BFG