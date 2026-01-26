Super Bowl 2026: Día, horario, canales de TV Abierta y alternativas por streaming

Seahawks y Patriots protagonizarán el Super Bowl 2026 (LX) este domingo 8 de febrero desde el emparrillado del Levi's Stadium en Santa Clara, California; conoce todos los canales de TV y alternativas por streaming en donde podrás ver EN VIVO el compromiso más importante del año de la NFL.

Como campeones de cada una de sus Conferencias, Patriots (Americana) y Seahawks (Nacional) se encuentran de nueva cuenta en el máximo escenario de la NFL -y en uno de los más relevantes del mundo- para verse cara a cara en busca de sumar un trofeo Vince Lombardi más a sus vitrinas.

Con 6 títulos de Patriots y 1 de Seattle, New England y Seahawks buscarán hacerse con la edición 60 del Super Bowl.

Patriots va por su séptimo trofeo Vince Lombardi, Seahawks por el segundo. Reuters

Super Bowl LX: ¿Cuándo y dónde ver en México?

En México existirán hasta 7 diversas alternativas para seguir el Super Bowl 2026, donde Sam Darnorld y Drake Maye buscarán imponer condiciones y escribir su nombre en una de las páginas del partido que paraliza a más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Estos son todos los detalles que debes conocer para ver EN VIVO el Super Bowl 2026:

Día: domingo 8 de febrero, 2026.

Horario: 17:30 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Levi's Stadium de Santa Clara, California / 68,500 espectadores.

Canales de TV Abierta: Canal 5 y Azteca 7.

Canales de TV de paga: ESPN y Fox Sports.

Alternativas por streaming: DAZN (costo extra), IzziGo y Sky+.

Show del medio tiempo: será protagonizado por Bad Bunny.

¿Quién es favorito para ganar el Super Bowl 2026?

A poco menos de dos semanas de celebrarse el Super Bowl 2026, Seattle es favorito para coronarse por segunda vez en su historia. Estos son los 3 motivos que podrían decantar el destino para estas franquicias el próximo domingo 8 de febrero:

1. Experiencia de Sam Darnorld (Seahawks) sobre Drake Maye (Patriots).

2. Defensiva de Seattle terminó la temporada regular en mejor sitio que Patriots, pese a que New England ha logrado imponerse en los playoffs haciéndose fuerte en ese rubro.

3. La cantidad de aficionados de Seattle podría ser mayor que la de Patriots durante el Super Bowl 2026 que se celebrará en el Levi's Stadium, sin embargo, los campeones de la Americana ya saben lo que es imponerse sin la necesidad de estar catalogados como los favoritos.

