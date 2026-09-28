¡Matthew Stafford hace historia, pero en algo malo!

Existen los récords que se presumen; otros con los que se cargan. El actual MVP y futuro salón de la fama, Matthew Stafford, se convirtió en el partido de ayer por la semana 3 ante los Denver Broncos en el QB que más Pick Six ha sufrido en la historia de la NFL con 33.

En la derrota ante Denver en el Empower Field por 30-26, pese a las dificultades, Matthew Stafford firmó un partido destacado en el que completó 30 de 55 envíos y dos pases de anotación ante una de las defensas mejor rankeadas de la liga contra el juego aéreo, como lo es la de los Broncos. Hasta que en el cuarto periodo y con cuatro minutos restantes en el reloj, el QB de los Angeles Rams hizo historia al sufrir una intercepción que concluyó en un touchdown de los locales.

Matthew Stafford en el juego ante los Denver Broncos Reuters

Talanoa Hufanga leyó la ruta de Kyren Williams e interceptó a Stafford para correr 67 yardas hasta la zona de anotación, y así cooperar para el nuevo récord negativo que ostentará Matthew Stafford para el resto de su carrera. Con dicho pick six, el veterano QB de 18 temporadas en la NFL superó al legendario mariscal de campo de los Green Bay Packers Brett Favre, quien sufrió 32 durante 20 temporadas en la liga.

El Blitz y Hufanga, el verdugo de Stafford

Cuando hubo penetración por parte de los linebackers de los Broncos, Matthew Stafford se encontró bajo desaciertos constantes, ya que solo completó cinco de 18 envíos para avanzar 70 yardas, además de que ambas entregas de balón se dieron bajo dicha táctica.

Talanoa Hufanga no solo selló el récord negativo para Matthew Stafford con el pick six, sino que de nueva cuenta le arrebató las llaves del partido en el último drive con el que los Angeles Rams buscaron ganar el partido. Con cinco segundos en el reloj, ubicados en la yarda 19, el MVP de la NFL lanzó para que Davante Adams consiguiera la victoria, pero nuevamente el safety de los Broncos lo volvió a interceptar y puso el último clavo en el ataúd de los visitantes.

¿Quiénes son los QB con más pick six en contra en la historia de la NFL?

El nuevo registro de Matthew Stafford no llegó solo; detrás de sus 33 pick six en contra, hay una extensa lista de mariscales de campo que han sufrido al igual que el veterano, como lo son:

7- Phillip Rivers, con 26, jugó para los entonces llamados Los Ángeles Chargers y pocos partidos con los Indianapolis Colts.

6- Drew Brees, con 27, pasó por franquicias como Los Ángeles Chargers y su franquicia definitiva: los New Orleans Saints.

5. Peyton Manning con 27, el dos veces ganador del Super Bowl militó en los Indianapolis Colts y los Denver Broncos.

4- Joe Namath con 28, exjugador de los Angeles Rams y los New York Jets.

3- Dan Marino con 29, legendario perdedor de Super Bowl con los Miami Dolphins.

2- Brett Favre con 32, quien figuró en los Atlanta Falcons, Minnesota Vikings y el equipo de su vida, los Green Bay Packers.

1- Matthew Stafford con 33, únicamente ha vestido los colores de dos franquicias en toda su carrera: los Detroit Lions y los Los Angeles Rams.