Golpe de autoridad. Efraín Juárez enfrentó uno de sus partidos más complicados con el Gyori ETO. En duelo correspondiente a la Jornada 14 de la liga de Hungría, el equipo que dirige el estratega mexicano venció 1-3 al Ferencváros. Con esta victoria, el ETO no solamente volvió a sumar tres puntos, sino que también tomó el liderato del certamen.

El equipo de Efra llegaba a este duelo tras tres partidos seguidos sin perder. De igual manera, llegaba como tercero de la clasificación en la liga de Hungría. Por lo tanto, el ETO tenía la necesidad de sumar tres puntos ante uno de sus rivales directos, para así no rezagarse y seguir en la pelea por el título.

Gyori ETO ya es líder de Hungría IG: @etofc_official

¿Cómo fue la victoria del Gyori ETO de Efraín Juárez sobre Ferencváros?

Ese necesidad de ganar se notó desde el principio y el equipo visitante se hizo sentir en apenas segundos. Al minuto 1, luego de una gran jugada colectiva, Viktor Dukanovic se apoyó con Luka Kulenovic, quien con un tiro raso, potente y cruzado venció al arquero rival, para así poner el 0-1.

Tras esto, el Ferencváros no dio tregua y durante todo el primer tiempo mantuvo el dominio del balón con más del 75% de posesión, además de que remataron en dos ocasiones, por apenas dos del ETO. Sin embargo, los locales no lograron igualar y el marcador se mantuvo hasta el descanso.

Kulenovic festejando su primer gol del juego IG: @etofc_official

En la segunda parte, el cuadro local salió con la misma iniciativa de ir al frente para igualar el partido, minetras que los dirigidos por Efraín Juárez buscaban mantener la ventaja. Pero al minuto 56, el Ferencváros empató la pizarra con un tanto de Yusuf Bamidele. Posteriormente, el Gyori vivió sus momentos más complicados del juego.

Y cuando parecía que estaban cerca de remontarle, el Gyori ETO volvió a recuperar la ventaja. Al 68', luego de un rebote dentro del área, la esférica le cayó a Kulenovic, quien solo tuvo que empujar la esférica para poner el 1-2 y completar el doblete que le daba de momento la victoria a su equipo.

Y ya en los últimos minutos, cuando el ETO estaba tirado atrás para mantener el 1-2, el cuadro local dejó espacios, algo que le gusta al equipo que dirige Efraín Juárez y no desaprovechó. Al 90+4', el equipo que dirige el mexicano fabricó un contragolpe de cuatro toques, el cual finalizó el costarricense Jewison Bennette para poner el 1-3 definitivo.