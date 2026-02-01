“¡Soy mexicano!”, presume Álvaro Fidalgo con miras a la Selección Mexicana y el Mundial

Se cierra un ciclo con el América, pero se abriría uno nuevo con la Selección Mexicana. En su despedida, con los ojos cristalinos y la sonrisa menos expresiva, el español Álvaro Fidalgo dejó abierta la posibilidad de acudir a un llamado del seleccionador Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Cerca de cumplir el periodo para ser elegible, de acuerdo con las normativas de la FIFA por su residencia de cinco años en nuestro país, el naturalizado mexicano replicó emotivo.

“¡Soy mexicano! Es una de las cosas después de cinco años de estar aquí… Soy español, soy mexicano, la puerta abierta está, no sé el tema de los tiempos”.

Con su partida al Betis de LaLiga y el proceso de adaptación podrían chocar con el plan de trabajo de Aguirre en la Selección Mexicana. El 25 de febrero, México recibe en un duelo amistoso a la Selección de Islandia, en el Estadio La Corregidora de Querétaro.

“Ya veremos qué pasa, hoy no es un día para pensar en eso”, añadió.

Sin embargo, el Maguito recalcó su amor a México y los vínculos que estableció durante los cinco años de estadía en la capital.

“El cariño que le tengo al país, ayer hasta había gente de otros clubs escribiéndome, nunca me metí en problemas, solamente que se hablara de mí dentro del campo, que en el verde se hable siempre, al final, esto fue un cúmulo de muchas cosas, me vine al club más grande del país a ser feliz, a ganar títulos, intentar ser recordado, ganarme mi lugar en la historia del América, y creo que lo conseguimos, muy orgulloso de que la gente sepa que soy sencillo, es lo importante”.

La ventana que seguirá abierta, en caso de seguir en radar del estratega Javier Aguirre, serán el par de Fechas FIFA que siguen, en las que México tiene confirmados juegos ante Portugal (reinauguración del Estadio Azteca el 28 de marzo) y ante Bélgica en Estados Unidos (31 de marzo).

En su andar a nivel selecciones, Álvaro Fidalgo registra solamente un partido de categoría Sub-17. En noviembre de 2013 disputó con la juvenil de España un amistoso contra la Selección de Alemania Sub-17, en los que disputó 80 minutos; el técnico que lo llamó fue el español Santi Denia.