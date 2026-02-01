¡No perdió tiempo! Saint-Maximin olvida al América y ya negocia con el líder de Francia

La tinta en su carta de despedida apenas secaba cuando la noticia estalló desde el viejo continente, confirmando que en el futbol de élite no hay tiempo para los lamentos. A menos de 24 horas de que el América oficializó la salida de Allan Saint-Maximin, el atacante francés demostró que su mente ya estaba lejos de Coapa. El jugador, que llegó como el fichaje estelar para el torneo Apertura 2025, no esperó ni un minuto y tomó el primer vuelo para definir su futuro, el cual apunta directamente a un retorno glorioso a su país natal.

La rapidez de la operación sorprendió a propios y extraños. Mientras la afición azulcrema todavía debatía sobre su rendimiento en la Liga MX, desde Europa llegó la confirmación de su paradero. El exjugador de las Águilas aterrizó en suelo francés con una misión clara: estampar su firma con un nuevo club y volver a la competición que lo vio nacer futbolísticamente en 2019, antes de su periplo por el Newcastle United, Al-Ahli y Fenerbahçe.

CAZADO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO

La información corrió como pólvora gracias al prestigioso diario Le Parisien. Según sus fuentes, Saint-Maximin fue localizado físicamente dentro de las instalaciones de La Gaillette, el reconocido centro de entrenamiento del RC Lens. El reporte detalló que el futbolista de 28 años se encuentra ahí "para finalizar su contrato con el club norteño", lo que indica que las negociaciones no iniciaron ayer, sino que probablemente se gestaron mientras él aún vestía los colores del equipo mexicano.

Allan Saint-Maximin conduciendo el balón. Mexsport

El medio francés aseguró que el delantero está "a punto de fichar", lo que cerraría definitivamente su breve y agridulce capítulo en México. Su paso por el Nido fue efímero, durando menos de seis meses, periodo en el que disputó 15 partidos, marcó únicamente 3 goles y colaboró con dos asistencias, números que contrastan con la jerarquía del equipo al que está por llegar.

LLEGA AL LÍDER PARA DESTRONAR AL PSG

Lo más impactante de este movimiento no es la salida en sí, sino el destino. Allan Saint-Maximin no llega a un equipo de media tabla, sino a la sensación del torneo. El RC Lens avanza actualmente como el líder provisional de la Ligue 1 con 46 puntos, producto de una campaña soñada con 15 victorias, un empate y solo cuatro derrotas.

Allan Saint-Maximin con el dorsal 97 en América. Mexsport

El contexto es inmejorable para el francés: llega a un plantel que pelea palmo a palmo el título contra el todopoderoso PSG, equipo al que aventajan por solo un punto (aunque los parisinos tienen un partido pendiente). De concretarse el fichaje en las próximas horas, el ex del América pasará de la presión de la prensa mexicana a la responsabilidad de mantener la cima en una de las cinco grandes ligas de Europa.