¡Insólito! El VAR expulsa a jugador de Flamengo en el medio tiempo y Corinthians es Campeón

Corinthians se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil tras derrotar por 2-0 a Flamengo en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, en un partido marcado por una expulsión polémica que cambió el rumbo del encuentro y puso fin a la racha ganadora del conjunto carioca dirigido por Filipe Luis.

El momento clave del partido se produjo cuando el colombiano Jorge Carrascal agredió con un golpe en el rostro a Breno Bidon, acción que pasó inadvertida para el árbitro Rafael Rodrigo Klein y tampoco fue sancionada de manera inmediata por el VAR. Ambos equipos se retiraron a los vestuarios sin contratiempos.

Sin embargo, durante el descanso de medio tiempo, el VAR revisó la acción completa y determinó que se trataba de conducta violenta, una infracción que, de acuerdo con el reglamento, puede ser castigada incluso después de finalizado el partido. Antes del inicio del segundo tiempo, el juez fue llamado a revisar las imágenes y, tras observarlas en el monitor, mostró tarjeta roja directa a Carrascal, quien debió abandonar el campo con Flamengo ya en desventaja en el marcador.

La expulsión, poco habitual por el momento en el que se produjo, terminó siendo determinante. Flamengo disputó toda la segunda mitad con diez hombres y Corinthians aprovechó la superioridad numérica para ampliar la diferencia y asegurar el título con un triunfo por 2-0, consagrándose campeón de la Supercopa de Brasil.

La jugada generó debate y opiniones divididas, pero desde el punto de vista reglamentario la decisión fue correcta. Un episodio insólito por el contexto y el momento, que se convirtió en una de las imágenes más comentadas del torneo.