Sorpresa en París: Zverev estrena su número 1 con derrota

Alexander Zverev no tuvo su mejor estreno como número uno de la ATP, tras caer ante el italiano Lorenzo Musetti por 7-6(5) y 6-2 en la segunda ronda del Torneo Rolex Paris Masters, que se disputa en pista cubierta, en un partido que duró una hora y 40 minutos.

Con esta derrota, el tenista alemán igualó el registro del español Carlos Alcaraz, que en 2022 también perdió su primer partido tras alcanzar el número uno de la clasificación mundial.

Alexander Zverev acumuló 21 errores no forzados en su partido ante el italiano Lorenzo Musetti Reuters

El pasado lunes, Alexander Zverev ascendió a la cima del ranking de la ATP y se convirtió en el segundo tenista de mayor edad en lograrlo, a sus 29 años, seis meses y 13 días. El primero en este rubro es John Newcombe con 30 años y 11 días.

En 2026, el alemán ha tenido su mejor temporada, al ganar sus primeros títulos de Roland Garros y US Open, pero en su partido ante Musetti acumuló 21 errores no forzados por 12 del italiano para despedirse rápido de París.

El italiano Lorenzo Musetti obtuvo su cuarta victoria sobre Alexander Zverev Reuters

En el primer set, tanto Zverev como Musetti salvaron puntos de quiebre en juegos consecutivos y todo se decidió en el tie-break, donde el alemán tuvo una ventaja de 5-2, pero el italiano reaccionó con cinco puntos consecutivos y remató con un gran servicio en el cierre.

“Es increíble. Estoy casi un poco sorprendido de lo bueno que fue mi nivel contra Sascha”, indicó Musetti, tras lograr su cuarta victoria sobre Zverev.

El italiano, número 24 del ranking, accedió a los Octavos de final y se convirtió en el quinto jugador en derrotar a un tenista en su primer partido como número uno del ranking. En la siguiente ronda, se medirá al francés Luca Van Assche.

ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO ZVEREV – MUSETTI:

Porcentaje de servicio: 267 – 311.

Aces: 9 – 8.

Dobles faltas: 2 – 1.

Primer servicio: 73% - 67%.