¡Sorpresa en Madrid! Sabalenka fue eliminada después de desperdiciar seis puntos para partido

La fortuna le dio la espalda a Aryna Sabalenka cuando una vez más buscaba hilar una racha que llegara a 16 victorias. La número uno del mundo no pudo hacerlo, pero con el doloroso marco de que falló seis puntos para partido para ver a la estadunidense Hailey Baptiste, quien logró la victoria más relevante de su trayectoria al imponerse 2-6, 6-2 y 7-6 (6) en un kilométrico partido de 2:30 horas de duración.

La bielorrusa Sabalenka, de 27 años, llegó a Madrid con el objetivo de conquistar su cuarto título en el torneo tras sus victorias de 2021, 2023 y 2025. ￼ La derrota de este martes en cuartos de final sepulta esa aspiración y confirma uno de los resultados más inesperados del torneo en años recientes.

A este encuentro llegó con una estela de 15 victorias consecutivas, un muro que no pudo superar como le sucedió en 2021, cuando perdió en Melbourne ante la estonia Kaia Kanepi, y en 2024, tras caer en Beijing contra la checa Karolina Muchova.

Baptiste disfrutaba en Madrid de los mejores días de su trayectoria en la WTA, en la que apenas ha conquistado un títulos en dobles (Charlestone 2021). La estadunidense de 24 años se sobrepuso a un primer set en el que fue arrasada 6-2. Para el segundo repitió esta misma dosis para dejar todo a un tercer set.

Sabalenka quedó al borde de la victoria cuando se situó 5-4 en el tercer set. Tuvo sus opciones para cerrar el partido, pero no las aprovechó, y Baptiste respondió con un quiebre para llegar al 6-5 y sacar para el partido. ￼ La bielorrusa logró estirar el duelo hasta el tie-break, pero Baptiste se sobrepuso a la remontada de seis puntos de partido —incluido uno en el propio tie-break— para cerrar el partido con la victoria más importante de su carrera. ￼

La estadunidense Hailey Baptiste se ubica en la posición 32 de la clasificación. El triunfo ante Sabalenka es el más importante de su trayectoria. Reuters

Torneo de Madrid se queda sin favoritas

Con la eliminación de Sabalenka, el torneo de Madrid se queda sin sus cuatro primeras favoritas: además de la bielorrusa, cayeron previamente Elena Rybakina y Coco Gauff, mientras que Iga Swiatek se retiró por un virus que le provocó una enfermedad gastrointestinal.

Baptiste se medirá en semifinales a la rusa Mirra Andreeva, número 8 del mundo y única jugadora del top 10 que permanece en el torneo, tras vencer a Leylah Fernandez por 7-6 (1) y 6-3.