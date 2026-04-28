Barras del América hacen las paces gracias a Pumas

Los grupos de animación del América no permitirán que los Pumas se hagan pesar el estadio Banorte. Por el clásico de cuartos de final del Clausura 2026, las diversas barras azulcremas harán las paces.

Este domingo, La Monumental, el Ritual del Kaos y Disturbio unirán su pasión en la cabecera norte del remodelado estadio Banorte.

"Las celulas y todos los barrios que van a cabecera, estarán en la norte", compartió a Excélsior un líder de uno de los grupos de animación.

Mientras que en las redes sociales de las porras compartieron este anuncio: "Los muchachos del Club América: Disturbio, Ritual del Kaos, Porras Familiares, La Monumental y LGCA, juntos con un mismo fin: el Club América por encima de todo. La Norte será un solo corazón, una sola voz, una fiesta donde todos están invitados ¡Vamoooooooos juntos! Que el AME no vuele solo".

Cabe recordar que desde hace un par de torneos, con la localía del América en el estadio Ciudad de los Deportes, los barristas americanistas han protagonizado pleitos entre ellos, incluso han generado molestia entre los vecinos del estadio "Azulcrema" en la colonia Nochebuena. Como sanción, el Club América ha tomado medidas, al prohibirles el ingreso a partidos posteriores como grupos de animación.

De igual manera, los líderes de cada grupo han exhortado a sus seguidores a los cánticos al unísono, para marcar una presencia notable por encima de la afición de los Pumas, que en sus visitas al Coloso de Santa Úrsula suelen imponerse en presencia sobre las tribunas.

Ha sido tal el peso de la afición universitaria en el Estadio Banorte que la misma operación del inmueble ha recurrido a los famosos "bocinazos" para confrontar sonoramente los "Goyas". En reiteradas ocasiones, el recinto y el club se han expuesto a multas por el uso de las bocinas mientras el balón está en juego.

Otra de las encomiendas y que servirá en los ensayos de logística del estadio rumbo al Mundial es la seguridad.

La última vez que se enfrentaron América y Pumas en el estadio Banorte, antes llamado Estadio Azteca, fue en el torneo Apertura 2023. En aquel clásico las autoridades capitalinas implementaron un operativo de poco más de 2 mil 700 elementos entre policías de la SSC-CDMX y seguridad privada.