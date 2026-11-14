¿Es IA? Ronaldinho sorprende con espectacular control antes de volver a las canchas

Ronaldinho está listo para volver a las canchas y demostrar que su talento sigue intacto. A 11 años de haber anunciado su retiro del futbol profesional, el astro brasileño se prepara para tener minutos con el Ravenna de Italia, pero antes de su esperado regreso sorprendió a sus seguidores con un espectacular control de balón que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El fichaje de Ronaldinho con el Ravenna, equipo de la Serie C italiana, generó una gran expectación entre los aficionados que todavía recuerdan la magia del brasileño, quien conquistó al mundo con sus regates, goles y asistencias. Aunque todavía no ha debutado con el conjunto italiano, su reaparición está prevista para este domingo 15 de noviembre, cuando enfrenten al Forli FC.

La expectativa por volver a ver a Dinho dentro de una cancha es enorme, especialmente entre quienes disfrutaron de su mejor etapa como futbolista, cuando maravilló al mundo con el Barcelona, la Selección de Brasil y otros grandes equipos.

Ronaldinho sorprende con espectacular control antes de su regreso

Mientras se prepara para su esperado regreso, Ronaldinho compartió un video en sus redes sociales en el que mostró parte de su entrenamiento con el Ravenna. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un impresionante control de balón que recordó por qué fue considerado uno de los futbolistas más talentosos de su generación.

En la grabación, el campeón del mundo con Brasil recibe un pase a media altura y controla la pelota con una facilidad impresionante, como si tuviera un guante en el pie. En una sola acción consigue amortiguar el esférico y dejarlo prácticamente muerto sobre el césped.

La habilidad del brasileño provocó reacciones entre sus seguidores, pues el movimiento fue tan preciso que parecía sacado de un video creado con inteligencia artificial.

Van a decir que es IA, jajaja. Estoy en el área, Ravenna", escribió el exjugador del Barcelona junto a la publicación.

¿Cuándo vuelve a jugar Ronaldinho con el Ravenna?

El esperado regreso de Ronaldinho a las canchas está previsto para este domingo 15 de noviembre, cuando el Ravenna FC se enfrente al Forli FC en la Jornada 14 de la Serie C italiana.

El encuentro está programado para las 10:30 horas, tiempo del centro de México, y podría marcar la reaparición del brasileño después de más de una década alejado del futbol profesional.

Aunque no se espera que tenga demasiados minutos, la posibilidad de volver a ver a Dinho con el balón en los pies ha despertado una enorme ilusión entre los aficionados.

Ronaldinho, una leyenda que también dejó huella en México

El talento de Ronaldinho también dejó recuerdos imborrables en el futbol mexicano. El brasileño defendió los colores de los Gallos Blancos de Querétaro durante 2014 y 2015, etapa en la que se convirtió en una de las figuras más mediáticas de la Liga MX.

Ahora, con su posible regreso al futbol italiano, los aficionados esperan disfrutar nuevamente de la magia de uno de los jugadores más espectaculares que ha dado el futbol mundial.