Simone Biles fue víctima de robo: “tres hombres enmascarados entraron en nuestra casa”

La multimedallista olímpica Simone Biles sorprendió a sus millones de seguidores al revelar un tenso episodio de inseguridad que vivió recientemente junto a su esposo, el jugador de la NFL Jonathan Owens. A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la gimnasta estadounidense detalló cómo tres hombres encapuchados ingresaron a su residencia temporal en la ciudad de Chicago.

El incidente se registró durante el periodo en el que Owens formaba parte de la plantilla de los Chicago Bears. La pareja se encontraba instalada en la metrópoli de Illinois cuando los delincuentes vulneraron la propiedad para cometer el atraco, desatando momentos de gran tensión para la estrella del deporte mundial.

Según explicó la propia atleta en su metraje, los asaltantes lograron llevarse su automóvil, un lujoso Porsche GTS que se encontraba estacionado en la vivienda. A pesar de la gravedad del atraco y el riesgo que implicó la irrupción de sujetos armados o encapuchados, afortunadamente no se reportaron daños físicos ni lesiones para los involucrados.

Fiel a su estilo carismático y transparente con el público, la gimnasta abordó el tema con cierta dosis de ironía frente a la cámara. Biles reconoció que los giros en su vida diaria superan muchas veces la ficción, asegurando entre risas que las situaciones insólitas que experimenta constantemente darían material suficiente para estructurar un reality show.

Simone Biles en lágrimas

“Durante nuestros últimos meses en Chicago, tres hombres enmascarados entraron en nuestra casa y robaron mi Porsche... Me robaron el GTS. Pero esa es otra historia. Si quieren saberlo, contaré esa anécdota en otro momento"

Biles compra nuevo vehículo de lujo

Para dar carpetazo definitivo al amargo trago, Biles confirmó que ya reemplazó el vehículo sustraído. La multicampeona optó por continuar dentro de la misma gama automotriz alemana, adquiriendo una camioneta Porsche Cayenne GTS para sus traslados cotidianos tras el despojo del modelo anterior.

El testimonio de la gimnasta no tardó en volverse viral en las plataformas digitales, donde miles de aficionados expresaron su apoyo y alivio al saber que la pareja se encuentra a salvo tras el violento atraco sufrido en la Ciudad del Viento