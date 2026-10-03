Silencia la polémica por su género: Lin Yu-ting gana nuevo oro

Lin Yu-ting, campeona olímpica en París que se vio envuelta de polémica por su género, se colgó la medalla de oro en los 60 kilogramos de los Juegos Asiáticos 2026, que se realizan en Nagoya, Japón.

La monarca de París 2024 venció 5-0 a la china Yang Chengyu en la final, con lo que consiguió su segundo oro en los Juegos Asiáticos, después de que hace tres años ganó el oro en la categoría de 57 kilogramos.

Lin Yu-ting ganó la medalla de oro en la categoría de los 57 kilogramos de los Juegos Asiáticos 2026 Reuters

“Esperando ese momento en que la luz se abre paso. De verdad que no fue nada fácil. Es raro llegar por fin a ese punto en el que ves el amanecer, y estoy tan agradecida conmigo misma por haberlo logrado”, mencionó la taiwanesa de 30 años.

Para Lin, el oro de los Juegos Asiáticos fue diferente al que consiguió en París, debido a que en aquel entonces lo único que quería era hacer las maletas y salir corriendo a casa por lo que vivieron.

Lin Yu-ting venció 5-0 a la china Yang Chengyu en la final de la categoría de los Juegos Asiáticos 2026 Reuters

Yu-ting no contestó si defenderá su título olímpico en Los Ángeles 2028.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Lin Yu-ting e Imane Khalif estuvieron rodeadas de polémica sobre su género. Incluso, diversas personalidades opinaron al respecto, como el presidente Donald Trump, elon Musk y la escritora J.J Rowling.

Lin Yu-ting expresó que es raro llegar al punto en que ves el amanecer Reuters

Las boxeadoras fueron descalificadas del Mundial de 2023 por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), después de que la organización afirmara que no superaron las pruebas de elegibilidad de género no especificadas.

El Comité Olímpico Internacionales les permitió competir en París, al señalar que eran víctimas de “una decisión repentina y arbitraria” por parte de la desacreditada IBA.

Con información de AFP.