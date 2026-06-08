"Siempre será tu casa": América despide emotivamente a Jonathan Dos Santos

Jonathan Dos Santos puso punto final a su etapa como futbolista del América, equipo en el que consiguió el histórico tricampeonato y con quienes no continuará de cara al Apertura 2026 de la Liga MX.

Con 36 años y 4 temporadas y media vistiendo la playera del 16 veces campeón del futbol mexicano (el “equipo de sus amores”), Jonathan Dos Santos da un paso al costado y América se encargó de compartir una emotiva publicación a través de sus redes sociales:

No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera. Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva representación de lo que es ser Águila”.

Hasta el momento, el mediocampista mexicano no confirmó si se retirará de las canchas o este adiós representará el fin de una era para ser parte de un nuevo proyecto dentro o fuera de la Liga MX.

Todos los títulos de Jonathan Dos Santos con América

Jonathan Dos Santos logró sumar un total de 6 títulos en su etapa con las Águilas del América, haciendo de Tigres su víctima favorita al haber conseguido dos cetros frente a los de la Sultana del Norte:

3 Liga MX / Apertura 2023 (Vs Tigres), Clausura 2024 (Vs Cruz Azul) y Apertura 2024 (Vs Monterrey).

1 Campeón de Campeones / 2023-24 (automático al ganar el Apertura y Clausura).

1 Campeones Cup / 2024 (Vs Columbus Crew).

1 Supercopa MX / 2024 (Vs Tigres).

América no ha anunciado ninguna alta para el Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que la llegada de Guillermo Almada en los siguientes días y la planeación del siguiente semestre será vital para el conjunto azulcrema en las siguientes horas.

Jonathan Dos Santos sumó 6 títulos en su paso por América. Mexsport

BFG