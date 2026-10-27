Sicología y exigencia, claves para el despunte de mexicanos

Jürgen Castañeda, técnico de la Selección Mexicana Sub-17 para el Mundial 2026 de la especialidad, consideró que al jugador nacional le hace falta que se le desarrolle el hambre de equipo para dejar de ser promesa y estar en el primer equipo.

“Creo que, siempre lo voy a pensar, nos falta un poquito más en el tema psicológico. Creo que el jugador, hoy en día en la formación de México, no sé cómo será en otros lados, pero en la formación de México tienen todo. Y a veces sí hace falta desarrollarle un poquito el hambre al jugador”, indicó el timonel mexicano en una entrevista para FIFA.com.

El extécnico de Cruz Azul en categorías inferiores, destacó la competencia que hay en México por el torneo que se tiene, pero a su consideración puede mejorar en cuanto a la exigencia.

“Para que un jugador pueda pasar de ser promesa o que tenga un buen futuro a consolidarse en Primera División, tiene que mantenerse estable y fijarse mucho en los detalles. Sobre todo, fuera de la cancha, la forma de cuidarse, si la gente que entrena doble turno o no. Sobre todo, los detalles. Creo que se ve poco en México”, agregó.

Jürgen Castañeda destacó la exposición que tienen los jugadores al estar en la Selección Mexicana, algo que los clubes no dan

A su vez, resaltó que intentan preparar a los jugadores de la Selección Mexicana Sub-17 con simulaciones de entrevistas, les ofrecen asesoría sobre las redes sociales con el fin de que tengan cuidado.

“Entonces tratamos de que manejen bien las situaciones emocionales también, de que lo disfruten sobre todo porque no deja de ser un juego y va a ser algo que les va a sumar mucho a su experiencia, a su corta trayectoria o larga que puede llegar a tener cada uno. Entonces intentamos regular al jugador emocionalmente, sobre todo que lo disfrute, que es un Mundial”, subrayó.