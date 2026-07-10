David Beckham sorprende a Inglaterra antes del duelo ante Noruega en el Mundial 2026

La selección de Inglaterra recibió una visita de lujo antes de disputar los cuartos de final del Mundial 2026. David Beckham, leyenda de los Tres Leones y copropietario del Inter Miami, acudió al complejo de entrenamiento del club en Fort Lauderdale para convivir con el plantel dirigido por Thomas Tuchel.

El exmediocampista saludó a jugadores y cuerpo técnico, teniendo un encuentro especial con el capitán Harry Kane, además de desearle éxito al equipo en su objetivo de avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo.

Instalaciones de primer nivel para romper la sequía histórica

El combinado inglés eligió las instalaciones del Inter Miami como su base de preparación antes del compromiso frente a Noruega, donde realizó su última práctica para afinar los detalles tácticos de cara al encuentro.

La presencia de Beckham fue uno de los momentos más destacados de la jornada. El exfutbolista compartió algunos minutos con el grupo y mostró su respaldo a una generación que busca devolver a Inglaterra a la cima del futbol mundial.

David Beckham presenció el entrenamiento de la Selección de Inglaterra REUTERS

Las claves del respaldo de la leyenda:

El búnker ideal: El equipo aprovechó al máximo la infraestructura de vanguardia del cuadro de la Florida.

Apoyo total: Beckham externó sus buenos deseos para que este grupo selle el boleto a Semifinales.

Misión 1966: La presencia del exjugador simboliza el cobijo a una generación hambrienta que busca ganar la Copa del Mundo por primera vez en 60 años.

Los Tres Leones llegan a los cuartos de final con la ilusión de mantenerse en la pelea por el título y conquistar su segunda Copa del Mundo, un logro que no consiguen desde que organizaron el Mundial en casa en 1966.