¿Final mexicana en la Serie del Caribe? Esto es lo que se necesita

Con los dos equipos mexicanos ya clasificados a las semifinales de la Serie del Caribe, la última jornada del rol regular definirá si existe la posibilidad de que, por primera vez en la historia del torneo, se dispute una final entre dos equipos del mismo país.

México Rojo, representado por los Charros de Jalisco, ya concluyó su participación en el rol regular y este jueves tendrá día de descanso. El equipo tapatío cerró con marca de tres triunfos y una derrota, resultado que le asegura el segundo lugar de la tabla general.

Aunque todavía podría igualar en récord a República Dominicana, que marcha invicta con tres triunfos sin derrotas, el descalabro sufrido en el juego inaugural ante los quisqueyanos deja sin posibilidades a los Charros de aspirar al primer sitio, ya que el criterio de dominio directo los desfavorece.

Por su parte, México Verde, los Tomateros de Culiacán, llegan a la última jornada con un triunfo y dos derrotas. Su compromiso será este jueves ante los Leones del Escogido, de República Dominicana, en el cierre del rol regular, programado para las 19:00 horas.

Antes, a las 14:00 horas, se disputará un juego de vida o muerte entre los Federales de Chiriquí, de Panamá, que aún no conocen la victoria tras perder sus primeros tres encuentros, y los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, que presentan marca de un triunfo y dos derrotas.

Si Puerto Rico gana, llegará a dos victorias y, sin importar el resultado del duelo nocturno, México Verde quedaría relegado al cuarto lugar. Aunque ambos podrían terminar con marca de dos triunfos y dos derrotas, el resultado directo entre ambos favorece a los boricuas, asegurándoles el tercer sitio.

Ese escenario provocaría que México Verde enfrente de manera consecutiva a República Dominicana, mientras que México Rojo se mediría a Puerto Rico en semifinales, combinación que abre la puerta a una eventual final entre equipos mexicanos.

En cambio, si Panamá logra el triunfo, México Verde mantendría la posibilidad de aspirar al tercer lugar, siempre y cuando lo combine con una victoria ante República Dominicana. Ese resultado provocaría una semifinal entre México Rojo y México Verde, lo que cancelaría la opción de una final mexicana, pero garantizaría presencia nacional en el último día del torneo.

FINAL DE UN SOLO PAÍS

Esta es apenas la cuarta ocasión en la historia de la Serie del Caribe en la que un país cuenta con más de un representante en el torneo. La más reciente se dio en 2008, en República Dominicana, con la participación de los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas.

Sin embargo, nunca antes había existido la posibilidad real de una final entre equipos de una misma nación, ya que el formato de juego único por el campeonato comenzó a aplicarse a partir de la edición 2013.