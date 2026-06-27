Congo logra histórica clasificación a Dieciseisavos de final del Mundial 2026

Ilusionaron, contagiaron con su espíritu de lucha y lo lograron. El Congo vino de atrás para vencer 3-1 a Uzbekistán para obtener una histórica clasificación a Dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el cierre del Grupo K, partido que se disputó en el Estadio Atlanta.

En 1974, participaron en el Mundial bajo el nombre de Zaire y se vieron muy pronto abajo en el marcador en el partido decisivo.

Congo vino de atrás para vencer 3-1 a Uzbekistán en el Mundial 2026 Reuters

Uzbekistán marcó un golazo y puso contra las cuerdas a Congo al minuto 9. Un servicio para Akmal Mozgovoy, quien sirvió de taquito y Eldor Shomurodov se perfiló al área y en vez de mandar un potente remate, bombeó el balón para superar al portero Lionel Mpasi.

Ocho minutos después, el Congo había empatado 1-1, pero tras una revisión en el VAR, se anuló un tanto por un manotazo en la cara de Nathanael Mbuku sobre Sherzod Nasrullaev.

Yoane Wissa marcó un doblete Reuters

Al 42’, Abdukodir Khusanov se ganó cartón preventivo tras una fuerte falta por la banda izquierda. En el cobro de tiro libre, Brian Cipenga mandó un potente remate que fue rechazado.

Penal a favor del Congo al 66’. Khusanov soltó la pierna, pero Yoane Wissa se adelantó y fue derribado. El mismo delantero se encargó de cobrar el disparo y mandó el balón pegado al poste izquierdo del arquero.

Lo que parecía increíble, el Congo lo hizo para mantener el sueño. Remontó al minuto 77, luego de un disparo que fue desviado, y ese espíritu de Fiston Mayele de pelear el balón hasta el último instante, lo llevó a desviar el esférico lo suficiente para hacer el 2-1.

Congo sentenció el encuentro. El espíritu de lucha destacó aún más. Meschack Elia persiguió el balón hasta antes de que rebasara la línea final, mandó diagonal retrasada y Wissa marcó su doblete con un remate cruzado pegado al poste al 90’.