Sergio Ramos a un paso de comprar al Sevilla por 450 millones de euros

La importancia de tener a un campeón del mundo de su lado. El grupo empresarial Five Eleven Capital, logró un preacuerdo para compar al Sevilla gracias a que puso por delante de las negociaciones a Sergio Ramos.

Los accionistas del Sevilla, omnubilados por el cariño que tiene Ramos por el club, aceptaron negociar con él la venta de la institución por al menos 450 millones de euros.

Los accionistas del Sevilla, un club con serios problemas económicos, aceptaron solamente negociar con Sergio Ramos de forma exclusiva y dejando de lado a la cabeza de Five eleven Capital, el argentino Martin Ink.

Sergio Ramos en su faceta de jugador. Archivo

Removidos por el corazón y el cariño que Ramos tiene por el Sevilla, club que lo debutó en 2004 y en el que hizo las inferiores, además claro está de haber nacido en la región andaluza.

De la ardua negociación, Sergio Ramos salió victorioso como en sus mejores épocas de defensa central y logró una carta de acuerdo de compra-venta del Club Sevilla por 450 millones de dólares que ahora tiene valor ante notario.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE SERGIO RAMOS?

El consorció que tiene a Sergio Ramos entre sus inversionistas es Five Eleven Capital, cuyo miembro fundador es el empresario argentino Martin Ink. Este conglomerado fue fundado en 2024 con la aspiración de emular el modelo de multipropiedad en el futbol que ha ganado terreno principalmente en Europa como City Fotball Group, Abu Dhabi United Group y Qatar Sports Investment.

En Five Eleven Capital esperan que sus equipos funcionen de manera autónoma. En el Sevilla tiene que liquidar deudas y de entrada Sergio Ramos avisó que el dinero no sería para grandes fichajes, sino para invertir a mediano y largo plazo. El técnico que tienen ahora es el argentino Matías Almeyda, quien tuviera un pasado exitoso en el futbol mexicano y griego.

Matías Almeyda sentado en el banquillo del Sevilla. Reuters

Five Eleven Capital estaría accediendo a la liga española con el Sevilla después de haber aterrizado en Hungría al Debrecen y ahora con su estandarte en España se lanzaría por más espacios en Portugal y Brasil, donde el año pasado intentaron comprar al Juventude.