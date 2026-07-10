Sergio Canales vuelve al Racing de Santander tras su etapa con Rayados de Monterrey

Sergio Canales ya tiene nuevo equipo tras poner fin a su etapa con Rayados de Monterrey. El mediocampista español fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del Racing de Santander, club con el que volverá a competir en la Primera División de España después de 14 años de ausencia de la máxima categoría.

Durante su presentación, Canales explicó que la decisión de dejar la Liga MX no fue improvisada. El futbolista reveló que desde los primeros meses del año tenía claro que su ciclo en Monterrey estaba por concluir y agradeció a la directiva regiomontana por las facilidades que le brindó para concretar su regreso al club donde inició su carrera profesional.

Le tengo que agradecer a Rayados la facilidad que me ha dado para poder volver aquí. Decidí que no seguía allí desde febrero, marzo, lo tenía prácticamente claro, prácticamente también las Navidades pasadas.

Con ello, el español pone fin a una etapa de tres temporadas con el conjunto regiomontano para regresar al equipo donde dio sus primeros pasos como futbolista.

Presentación de Sergio Canales. X: @realracingclub

Canales regresa al club donde comenzó su carrera

El fichaje representa un regreso especial para Sergio Canales. Fue en el Racing de Santander donde se formó en las categorías inferiores y donde debutó como futbolista profesional antes de dar el salto a uno de los clubes más importantes de España.

Después de su irrupción con el conjunto verdiblanco, Canales fue fichado por el Real Madrid, equipo dirigido entonces por José Mourinho, con el que conquistó una Copa del Rey. Posteriormente desarrolló una amplia trayectoria en el futbol español con Valencia, Real Sociedad y Real Betis, hasta llegar a Rayados de Monterrey para vivir su primera experiencia fuera de Europa.

Con Monterrey disputó 118 partidos oficiales, registró 46 goles y repartió 22 asistencias. A pesar de convertirse en uno de los futbolistas más importantes del plantel durante ese periodo, la Pandilla no consiguió levantar un título.

En su presentación, Canales dejó claro el significado que tiene este regreso en lo personal.

El Racing es lo más importante de mi carrera. Me cuesta creer que esto sea real. Vengo de un buen momento en mi carrera y, si regresaba, era porque me sentía preparado y capacitado para lo que viene. Tengo muchas ganas de empezar.

El mediocampista también reconoció que desde hace tiempo imaginaba la posibilidad de volver al club que lo formó y agradeció el esfuerzo realizado para concretar su incorporación.

Estoy muy orgulloso. Llevo bastante tiempo imaginándome estando aquí. Quiero darles las gracias, sobre todo, por lo que han hecho para que esté aquí y darles la enhorabuena por todo lo que están haciendo.

Ahora, Sergio Canales iniciará una nueva etapa con el Racing de Santander, equipo que se prepara para su regreso a la Primera División. Antes del arranque de la temporada, el conjunto español disputará una serie de partidos amistosos frente a Real Sociedad, Osasuna, Athletic Club, Wolves, Sporting de Gijón y Alavés, como parte de su preparación para el debut oficial del 16 de agosto.