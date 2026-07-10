Cruz Azul en alerta: así luce la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes a días del Apertura 2026

A menos de dos semanas de que Cruz Azul dispute su primer partido como local del Apertura 2026 frente al Puebla, el principal problema del Estadio Ciudad de los Deportes salta a la vista: la cancha se encuentra en muy malas condiciones.

Durante un recorrido por el inmueble pudimos constatar que el terreno de juego luce deteriorado y con amplias zonas afectadas, consecuencia de las intensas lluvias que han caído en la Ciudad de México durante las últimas semanas.

Trabajos a marchas forzadas y con personal insuficiente

Aunque las labores de mantenimiento ya comenzaron, el trabajo parece insuficiente. En el estadio apenas se observan unos cuantos trabajadores intentando recuperar el césped, mientras el sonido de una podadora rompe el silencio del recinto. Sin embargo, el estado actual del campo está lejos de ser el que exige un partido de Primera División.

La mala condición del pasto del Estadio Ciudad de los Deportes es evidente David Olaff

El 'fantasma' de las Águilas sigue presente

A esto se suma otro detalle que refleja que la transformación del inmueble aún no concluye: en distintos puntos del estadio todavía permanecen pancartas e imágenes con la identidad del Club América, equipo que utilizó recientemente este escenario como su casa.

Los colores y logotipos del Club América siguen presentes en el inmueble David Olaff

Con el debut de Cruz Azul como local cada vez más cerca y a la espera de la autorización oficial de la Liga MX para utilizar el inmueble, el tiempo juega en su contra. La gran incógnita es si los trabajos serán suficientes para que el Estadio Ciudad de los Deportes presente un terreno de juego en condiciones óptimas o si la cancha seguirá siendo el principal obstáculo para el regreso de La Máquina.