Sergio Canales se despidió de Monterrey; les desea un título pronto

Los aires de cambio siguen en Monterrey. Los Rayados confirmaron la salida de Sergio Canales y el futbolista deseó que pronto llegue el campeonato al cuadro regio, “lo deseo de corazón”.

“Quiero que sepáis que me voy con gratitud, con respeto y con el corazón lleno. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme. Gracias a vosotros, afición, por estar siempre en los buenos momentos y también en los más difíciles. Por el cariño y por hacerme sentir siempre tan querido. Ojalá se den las cosas, porque esta afición merece ser campeona pronto, de verdad lo deseo de corazón”, mencionó Sergio Canales en un video que publicó Monterrey.

El originario de Cantabria, España, apunta a regresar al Racing de Santander, equipo con el que se forjó y que podría ascender a LaLiga. El futbolista de 35 años llegó al equipo mexicano en el verano de 2023.

“Monterrey nos hizo sentir en casa y eso vale muchísimo. En el futbol como en la vida a veces toca tomar decisiones difíciles. Después de pensarlo mucho, he decidido que este es el momento de cerrar esta etapa.

Es una decisión personal que he transmitido al club, tomada desde la reflexión, desde el cariño y también desde el respeto a todo lo vivido aquí. Rayados siempre va a ser un lugar especial e importante para mí y para mi familia. Gracias por todo. Nos volveremos a encontrar”, dijo Sergio Canales.

En el Torneo Clausura 2026, el español disputó 13 partidos, 10 de ellos como titular, donde marcó tres goles y vio una tarjeta amarilla.

Sergio Canales debutó en la Liga MX un domingo 27 de agosto de 2023, durante el partido entre Monterrey y Cruz Azul.